شرع YouTube ، عملاق دفق الفيديو الشهير ، مؤخرًا في برنامج تجريبي يهدف إلى تقييد استخدام امتدادات حظر الإعلانات. تحث الشركة المشاهدين إما على تعطيل أدوات منع الإعلانات الخاصة بهم أو التفكير في الاشتراك في خطتها المميزة بعد مشاهدة ثلاثة مقاطع فيديو. تم اكتشاف هذه الخطوة الاستراتيجية في البداية بواسطة Bleeping Computer وشاركها المستخدمون على Reddit ، الذين قدموا لقطات شاشة تظهر تحذير الخدمة لأولئك الذين يستخدمون امتدادات حظر الإعلانات على أجهزة سطح المكتب الخاصة بهم.

في هذه التحذيرات ، حذر YouTube المشاهدين برسالة ، "سيتم حظر مشغل الفيديو بعد 3 مقاطع فيديو". توضح الرسالة الثانوية أنه قد يتم إيقاف تشغيل الفيديو إذا كان YouTube غير مسموح به أو إذا ظل مانع الإعلانات نشطًا.

كشف مستخدم آخر على Reddit عن لقطة شاشة تعرض كيف منع YouTube الوصول إلى الفيديو الخاص بهم بسبب انتهاك شروط الخدمة الخاصة به من قبل أدوات حظر الإعلانات. كما ظهرت تقارير عن محاولات YouTube للحد من أدوات منع الإعلانات على منصات المحمول.

في محادثة مع TechCrunch ، أوضحت الشركة أن التحذير كان جزءًا من تجربة عالمية. كشفت الشركة في بيان رسمي: "نجري تجربة صغيرة على مستوى العالم تحث المشاهدين الذين لديهم أدوات منع الإعلانات على السماح بالإعلانات على YouTube أو تجربة YouTube Premium".

علاوة على ذلك ، قامت الشركة - وهي شركة تابعة لشركة Google - بالتوسع في سياستها الجديدة. إذا رفض المستخدم إدراج YouTube في القائمة البيضاء في أداة حظر الإعلانات الخاصة به ، فقد يتم تعطيل تشغيل الفيديو لمدة غير محددة في "الحالات القصوى".

هذا التكتيك ليس جديدًا تمامًا على YouTube. بدأت شركة دفق الفيديو العملاقة في السابق في استكشافات مختلفة للترويج للاشتراكات المتميزة. في العام الماضي ، أطلقت الشركة تجربة قصيرة المدى دفعت المشاهدين إلى اختيار خطة مدفوعة لبث مقاطع فيديو بدقة 4K. في الآونة الأخيرة ، في سبتمبر ، تضمن اختبار آخر تقديم 11 إعلانًا ضخمًا غير قابل للتخطي عند بدء الفيديو لعرض فكرة تجربة مشاهدة غير منقطعة - وهي ميزة الاشتراك في خدمتهم المتميزة.

تأتي هذه الخطوة في وقت تستكشف فيه المزيد والمزيد من الشركات حلولًا no-code low-code لتحسين عمليات التطوير وتقليل التكاليف ، مثل AppMaster platform. Similar to YouTube 's attempts, such platforms streamline the user experience by minimizing disruptions, enhancing functionality, and delivering sleek, high-performance applications.