YouTube ยักษ์ใหญ่ด้านวิดีโอสตรีมมิ่งที่มีชื่อเสียง เพิ่งเริ่มดำเนินการในโครงการนำร่องที่มีจุดประสงค์เพื่อยับยั้งการใช้ส่วนขยายการบล็อกโฆษณา บริษัทกระตุ้นให้ผู้ชมปิดการใช้งานตัวบล็อกโฆษณาหรือพิจารณาสมัครแผนพรีเมียมหลังจากดูวิดีโอสามรายการ ในตอนแรกการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์นี้ตรวจพบโดย Bleeping Computer และแชร์โดยผู้ใช้บน Reddit ซึ่งแสดงภาพหน้าจอที่แสดงคำเตือนของบริการแก่ผู้ที่ใช้ส่วนขยายการบล็อกโฆษณาบนเดสก์ท็อป

ในคำเตือนเหล่านี้ YouTube ได้เตือนผู้ชมด้วยข้อความว่า 'โปรแกรมเล่นวิดีโอจะถูกบล็อกหลังจากวิดีโอ 3 รายการ' ข้อความรองระบุว่าการเล่นวิดีโออาจหยุดลงหาก YouTube ไม่ได้รับอนุญาตหรือตัวบล็อกโฆษณายังคงทำงานอยู่

ผู้ใช้ Reddit อีกคนเปิดเผยภาพหน้าจอที่แสดงให้เห็นว่า YouTube บล็อกการเข้าถึงวิดีโอของพวกเขาอย่างไรเนื่องจากการละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการโดยตัวบล็อกโฆษณา รายงานความพยายามของ YouTube ในการจำกัดตัวบล็อกโฆษณาบนแพลตฟอร์มมือถือก็ปรากฏขึ้นเช่นกัน

ในการสนทนากับ TechCrunch บริษัทอธิบายว่าคำเตือนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองทั่วโลก "เรากำลังทำการทดลองเล็กๆ ทั่วโลกโดยกระตุ้นให้ผู้ชมที่เปิดใช้ตัวบล็อกโฆษณาอนุญาตโฆษณาบน YouTube หรือลองใช้ YouTube Premium" บริษัทเปิดเผยในแถลงการณ์อย่างเป็นทางการ

นอกจากนี้ บริษัทซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Google ได้อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายใหม่ หากผู้ใช้ปฏิเสธที่จะอนุญาตพิเศษ YouTube บนตัวบล็อกโฆษณา การเล่นวิดีโออาจถูกปิดใช้งานเป็นระยะเวลาที่ไม่ได้ระบุใน 'กรณีร้ายแรง'

กลยุทธ์นี้ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับ YouTube พฤติกรรมการสตรีมวิดีโอก่อนหน้านี้ได้ริเริ่มการสำรวจต่างๆ เพื่อส่งเสริมการสมัครสมาชิกแบบพรีเมียม ปีที่แล้ว บริษัทได้เปิดตัวการทดลองระยะสั้นโดยกระตุ้นให้ผู้ชมเลือกแผนชำระเงินเพื่อสตรีมวิดีโอ 4K เมื่อเร็ว ๆ นี้ในเดือนกันยายน การทดสอบอื่นที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอโฆษณาที่ข้ามไม่ได้จำนวนมหาศาล 11 รายการที่จุดเริ่มต้นของวิดีโอเพื่อนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับประสบการณ์การรับชมที่ไม่ขาดตอน ซึ่งเป็นประโยชน์ของการสมัครใช้บริการระดับพรีเมียม

ความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นในเวลาที่บริษัทจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ กำลังสำรวจโซลูชัน no-code และ low-code เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการพัฒนาและลดต้นทุน เช่น AppMaster platform. Similar to YouTube 's attempts, such platforms streamline the user experience by minimizing disruptions, enhancing functionality, and delivering sleek, high-performance applications.