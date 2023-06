O YouTube, o famoso gigante do streaming de vídeo, embarcou recentemente num programa piloto destinado a restringir a utilização de extensões de bloqueio de anúncios. A empresa incentiva os espectadores a desativar os seus bloqueadores de anúncios ou a considerar a subscrição do seu plano premium depois de verem um trio de vídeos. Este movimento estratégico foi inicialmente detectado pela Bleeping Computer e partilhado por utilizadores no Reddit, que forneceram capturas de ecrã que mostram o aviso do serviço aos utilizadores que utilizam extensões de bloqueio de anúncios nos seus computadores.

Nestes avisos, o YouTube advertia os espectadores com a mensagem: 'O leitor de vídeo será bloqueado após 3 vídeos'. A mensagem secundária explica que a reprodução do vídeo pode ser interrompida se o YouTube não estiver na lista de permissões ou se o bloqueador de anúncios permanecer ativo.

Outro utilizador do Reddit revelou uma captura de ecrã que mostra como o YouTube bloqueou o acesso aos seus vídeos devido à violação dos seus Termos de Serviço pelos bloqueadores de anúncios. Surgiram também informações sobre as tentativas do YouTube para limitar os bloqueadores de anúncios nas plataformas móveis.

Em conversa com o TechCrunch, a empresa explicou que o aviso fazia parte de uma experiência global. Estamos a realizar uma pequena experiência a nível global que insta os espectadores com bloqueadores de anúncios activados a permitir anúncios no YouTube ou a experimentar o YouTube Premium", revelou a empresa num comunicado oficial.

Além disso, a empresa - uma subsidiária da Google - explicou a sua nova política. Se um utilizador se recusar a incluir o YouTube na lista branca do seu bloqueador de anúncios, a reprodução do vídeo pode ser desactivada por um período não especificado em "casos extremos".

Esta tática não é totalmente nova para o YouTube. O gigante do streaming de vídeo já tinha iniciado várias explorações para promover as subscrições premium. No ano passado, a empresa lançou uma experiência de curto prazo que levou os espectadores a optar por um plano pago para transmitir vídeos em 4K. Recentemente, em setembro, outro teste envolveu a apresentação de 11 anúncios que não podiam ser ignorados no início do vídeo, para promover a ideia de uma experiência de visualização ininterrupta - uma vantagem da subscrição do serviço premium.

Esta iniciativa surge numa altura em que cada vez mais empresas estão a explorar as soluções no-code e low-code para otimizar os processos de desenvolvimento e reduzir os custos, como a plataforma AppMaster. À semelhança das tentativas do YouTube, estas plataformas simplificam a experiência do utilizador, minimizando as interrupções, melhorando a funcionalidade e fornecendo aplicações elegantes e de elevado desempenho.