著名的视频流媒体巨头YouTube最近开展了一项试点计划，旨在限制广告拦截扩展的使用。该公司暗示观众在观看三段视频后，要么禁用广告屏蔽程序，要么考虑订阅其高级计划。这一战略举措最初由Bleeping Computer发现，并由Reddit上的用户分享，他们提供的截图显示了该服务对那些在桌面上利用广告屏蔽扩展的人的警告。

在这些警告中，YouTube用信息提醒观众："视频播放器在3个视频后将被屏蔽。第二条信息详细说明，如果YouTube没有被列入允许名单或广告拦截器仍处于活动状态，视频播放可能会被停止。

另一位Reddit用户透露了一张截图，展示了YouTube是如何因广告屏蔽器违反其服务条款而阻止他们的视频访问的。关于YouTube试图限制移动平台上的广告屏蔽器的报道也浮出水面。

在与TechCrunch的对话中，该公司解释说，该警告是全球实验的一部分。该公司在一份官方声明中透露："我们正在全球范围内进行一项小型实验，敦促启用广告屏蔽器的观众允许在YouTube上播放广告或尝试YouTube Premium。

此外，该公司--谷歌的子公司--阐述了其新政策。如果用户拒绝在他们的广告拦截器上将YouTube列入白名单，那么在 "极端情况下"，视频播放可能会被禁止，持续时间不详。

这种策略对YouTube来说并不完全是新的。这家视频流媒体巨头以前曾发起过各种探索，以促进高级订阅。去年，该公司推出了一项短期实验，促使观众选择付费计划来流传4K视频。最近在9月，另一项测试涉及在视频开始时呈现高达11个不可跳过的广告，以宣传不间断的观看体验--这是订阅其高级服务的好处。

此举正值越来越多的公司探索no-code 和low-code 解决方案，以优化开发流程并降低成本，如AppMaster 平台。与YouTube的尝试类似，这类平台通过最大限度地减少干扰，增强功能，并提供时尚、高性能的应用程序来简化用户体验。