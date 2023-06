유명한 비디오 스트리밍 거대 기업인 YouTube 최근 광고 차단 확장 프로그램의 사용을 제한하기 위한 파일럿 프로그램에 착수했습니다. 이 회사는 시청자에게 광고 차단기를 비활성화하거나 비디오 트리오를 본 후 프리미엄 요금제 가입을 고려하도록 유도합니다. 이 전략적 움직임은 처음에 Bleeping Computer에 의해 감지되었고 Reddit의 사용자가 공유했으며 데스크톱에서 광고 차단 확장 프로그램을 사용하는 사용자에게 서비스 경고를 보여주는 스크린샷을 제공했습니다.

이러한 경고에서 YouTube '동영상 플레이어는 3개의 동영상이 지나면 차단됩니다.'라는 메시지로 시청자에게 경고했습니다. 두 번째 메시지는 YouTube 허용 목록에 없거나 광고 차단기가 활성 상태인 경우 동영상 재생이 중지될 수 있음을 자세히 설명합니다.

또 다른 Reddit 사용자는 YouTube 광고 차단 프로그램의 서비스 약관 위반으로 인해 비디오 액세스를 차단한 방법을 보여주는 스크린샷을 공개했습니다. 모바일 플랫폼에서 광고 차단기를 제한하려는 YouTube 의 시도에 대한 보고서도 표면화되었습니다.

TechCrunch와의 대화에서 회사는 경고가 글로벌 실험의 일부라고 설명했습니다. 회사는 공식 성명을 통해 "우리는 광고 차단기를 사용하는 시청자에게 YouTube에서 광고를 허용하거나 YouTube Premium을 사용해 볼 것을 촉구하는 소규모 실험을 전 세계적으로 진행하고 있습니다."라고 밝혔습니다.

또한 Google의 자회사인 회사는 새로운 정책에 대해 자세히 설명했습니다. 사용자가 광고 차단기에서 YouTube 허용 목록에 추가하는 것을 거부하면 '극단적인 경우'에 지정되지 않은 기간 동안 동영상 재생이 비활성화될 수 있습니다.

이 전술은 YouTube 에서 완전히 새로운 것은 아닙니다. 비디오 스트리밍 거물은 이전에 프리미엄 구독을 홍보하기 위해 다양한 탐색을 시작했습니다. 작년에 회사는 시청자가 4K 비디오를 스트리밍하기 위해 유료 요금제를 선택하도록 유도하는 단기 실험을 시작했습니다. 최근 9월에는 동영상 시작 부분에 무려 11개의 건너뛸 수 없는 광고를 제시하여 끊김 없는 시청 경험(프리미엄 서비스 구독의 이점)에 대한 아이디어를 제시하는 또 다른 테스트가 포함되었습니다.

이러한 움직임은 점점 더 많은 회사가 AppMaster platform. Similar to YouTube 's attempts, such platforms streamline the user experience by minimizing disruptions, enhancing functionality, and delivering sleek, high-performance applications. 과 같이 개발 프로세스를 최적화하고 비용을 절감하기 위해 no-code 및 low-code 솔루션을 모색하고 있는 시점에 이루어졌습니다. AppMaster platform. Similar to YouTube 's attempts, such platforms streamline the user experience by minimizing disruptions, enhancing functionality, and delivering sleek, high-performance applications.