YouTube, বিখ্যাত ভিডিও স্ট্রিমিং জায়ান্ট, সম্প্রতি একটি পাইলট প্রোগ্রাম শুরু করেছে যা বিজ্ঞাপন-ব্লকিং এক্সটেনশনের ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে। কোম্পানী দর্শকদেরকে তাদের বিজ্ঞাপন ব্লকার অক্ষম করতে বা ত্রয়ী ভিডিও দেখার পর এর প্রিমিয়াম প্ল্যানে সদস্যতা নেওয়ার কথা বিবেচনা করে। এই কৌশলগত পদক্ষেপটি প্রাথমিকভাবে Bleeping Computer দ্বারা শনাক্ত করা হয়েছিল এবং Reddit-এ ব্যবহারকারীদের দ্বারা শেয়ার করা হয়েছিল, যারা তাদের ডেস্কটপে বিজ্ঞাপন-ব্লকিং এক্সটেনশনগুলি ব্যবহারকারীদের পরিষেবার সতর্কতা দেখানো স্ক্রিনশটগুলি প্রদান করেছিল৷

এই সতর্কতায় YouTube দর্শকদের সতর্ক করে বার্তা দিয়ে বলেছে, '3টি ভিডিওর পর ভিডিও প্লেয়ার ব্লক করা হবে।' সেকেন্ডারি মেসেজটি বিশদভাবে জানায় যে YouTube অনুমোদিত না হলে বা বিজ্ঞাপন ব্লকার সক্রিয় থাকলে ভিডিও প্লেব্যাক বন্ধ করা হতে পারে।

অন্য একটি Reddit ব্যবহারকারী একটি স্ক্রিনশট প্রকাশ করেছে যাতে দেখানো হয়েছে যে কীভাবে YouTube বিজ্ঞাপন ব্লকারদের পরিষেবার শর্তাবলী লঙ্ঘনের কারণে তাদের ভিডিও অ্যাক্সেস ব্লক করেছে। মোবাইল প্ল্যাটফর্মগুলিতে বিজ্ঞাপন ব্লকারগুলিকে সীমিত করার জন্য YouTube এর প্রচেষ্টার রিপোর্টও প্রকাশিত হয়েছে৷

টেকক্রাঞ্চের সাথে একটি কথোপকথনে, সংস্থাটি ব্যাখ্যা করেছে যে সতর্কতাটি একটি বিশ্বব্যাপী পরীক্ষার অংশ ছিল। 'আমরা বিশ্বব্যাপী একটি ছোট পরীক্ষা চালাচ্ছি যেটি বিজ্ঞাপন ব্লকার সক্ষম করে দর্শকদের YouTube-এ বিজ্ঞাপনের অনুমতি দিতে বা YouTube প্রিমিয়াম ব্যবহার করার জন্য অনুরোধ করে,' কোম্পানি একটি অফিসিয়াল বিবৃতিতে প্রকাশ করেছে।

তদুপরি, সংস্থাটি - গুগলের একটি সহযোগী - তার নতুন নীতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়েছে। যদি একজন ব্যবহারকারী তাদের বিজ্ঞাপন ব্লকারে YouTube সাদা তালিকাভুক্ত করতে অস্বীকার করেন, তাহলে 'চরম ক্ষেত্রে' ভিডিও প্লেব্যাক একটি অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য অক্ষম করা হতে পারে।

এই কৌশলটি YouTube এর জন্য সম্পূর্ণ নতুন নয়। ভিডিও স্ট্রিমিং বেহেমথ পূর্বে প্রিমিয়াম সাবস্ক্রিপশন প্রচারের জন্য বিভিন্ন অনুসন্ধান শুরু করেছিল। গত বছর, কোম্পানী একটি স্বল্পমেয়াদী পরীক্ষা শুরু করেছিল যা দর্শকদের 4K ভিডিও স্ট্রিম করার জন্য একটি অর্থপ্রদানের পরিকল্পনা বেছে নিতে অনুরোধ করেছিল। সম্প্রতি সেপ্টেম্বরের মতো, আরেকটি পরীক্ষায় ভিডিওর শুরুতে একটি সম্পূর্ণ 11টি অবিচ্ছিন্ন বিজ্ঞাপন উপস্থাপন করা জড়িত ছিল একটি অবিচ্ছিন্ন দেখার অভিজ্ঞতার ধারণা - তাদের প্রিমিয়াম পরিষেবাতে সদস্যতা নেওয়ার একটি সুবিধা।

এই পদক্ষেপটি এমন সময়ে আসে যখন ডেভেলপমেন্ট প্রসেস অপ্টিমাইজ করতে এবং খরচ কমাতে no-code এবং low-code সমাধানগুলি অন্বেষণ করছে।