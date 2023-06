YouTube, raksasa streaming video terkenal, baru-baru ini memulai program percontohan yang dimaksudkan untuk menahan penggunaan ekstensi pemblokiran iklan. Perusahaan mendorong pemirsa untuk menonaktifkan pemblokir iklan mereka atau mempertimbangkan untuk berlangganan paket premiumnya setelah menonton tiga video. Langkah strategis ini awalnya terdeteksi oleh Bleeping Computer dan dibagikan oleh pengguna di Reddit, yang memberikan tangkapan layar yang menunjukkan peringatan layanan kepada mereka yang menggunakan ekstensi pemblokiran iklan di desktop mereka.

Dalam peringatan ini, YouTube memperingatkan pemirsa dengan pesan, 'Pemutar video akan diblokir setelah 3 video.' Pesan sekunder menjelaskan bahwa pemutaran video dapat dihentikan jika YouTube tidak diizinkan atau pemblokir iklan tetap aktif.

Pengguna Reddit lainnya mengungkapkan tangkapan layar yang menunjukkan bagaimana YouTube memblokir akses video mereka karena pelanggaran Persyaratan Layanan oleh pemblokir iklan. Laporan upaya YouTube untuk membatasi pemblokir iklan di platform seluler juga muncul.

Dalam percakapan dengan TechCrunch, perusahaan menjelaskan bahwa peringatan tersebut adalah bagian dari eksperimen global. "Kami menjalankan eksperimen kecil secara global yang mendesak pemirsa dengan pemblokir iklan diaktifkan untuk mengizinkan iklan di YouTube atau mencoba YouTube Premium," ungkap perusahaan itu dalam pernyataan resmi.

Apalagi, perusahaan - anak perusahaan Google - menguraikan kebijakan barunya. Jika pengguna menolak memasukkan YouTube ke daftar putih di pemblokir iklan mereka, pemutaran video mungkin dinonaktifkan untuk durasi yang tidak ditentukan dalam 'kasus ekstrim'.

Taktik ini tidak sepenuhnya baru untuk YouTube. Raksasa streaming video ini sebelumnya memulai berbagai eksplorasi untuk mempromosikan langganan premium. Tahun lalu, perusahaan meluncurkan eksperimen jangka pendek yang mendorong pemirsa untuk memilih paket berbayar untuk streaming video 4K. Baru-baru ini pada bulan September, tes lain melibatkan penyajian 11 iklan yang tidak dapat dilewati di awal video untuk menyampaikan ide pengalaman menonton yang tak terputus - keuntungan berlangganan layanan premium mereka.

