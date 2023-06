प्रसिद्ध वीडियो स्ट्रीमिंग दिग्गज YouTube हाल ही में विज्ञापन-अवरोधक एक्सटेंशन के उपयोग पर रोक लगाने के उद्देश्य से एक पायलट कार्यक्रम शुरू किया है। कंपनी दर्शकों को या तो अपने विज्ञापन अवरोधकों को अक्षम करने के लिए प्रेरित करती है या तीन वीडियो देखने के बाद उसके प्रीमियम प्लान की सदस्यता लेने पर विचार करती है। इस रणनीतिक कदम को शुरुआत में ब्लीपिंग कंप्यूटर द्वारा पता लगाया गया था और Reddit पर उपयोगकर्ताओं द्वारा साझा किया गया था, जिन्होंने अपने डेस्कटॉप पर विज्ञापन-अवरोधक एक्सटेंशन का उपयोग करने वालों को सेवा की चेतावनी दिखाने वाले स्क्रीनशॉट प्रदान किए थे।

इन चेतावनियों में, YouTube दर्शकों को संदेश के साथ सावधान किया, 'वीडियो प्लेयर 3 वीडियो के बाद ब्लॉक कर दिया जाएगा।' द्वितीयक संदेश में विस्तार से बताया गया है कि यदि YouTube अनुमति सूची में नहीं है या विज्ञापन अवरोधक सक्रिय रहता है तो वीडियो प्लेबैक रोका जा सकता है।

एक अन्य Reddit उपयोगकर्ता ने एक स्क्रीनशॉट दिखाया जिसमें दिखाया गया कि कैसे YouTube विज्ञापन अवरोधकों द्वारा अपनी सेवा की शर्तों के उल्लंघन के कारण उनके वीडियो एक्सेस को अवरुद्ध कर दिया। मोबाइल प्लेटफ़ॉर्म पर विज्ञापन अवरोधकों को सीमित करने के YouTube के प्रयासों की रिपोर्टें भी सामने आईं।

टेकक्रंच से बातचीत में कंपनी ने बताया कि यह चेतावनी एक वैश्विक प्रयोग का हिस्सा थी। कंपनी ने एक आधिकारिक बयान में खुलासा किया, 'हम विश्व स्तर पर एक छोटा सा प्रयोग चला रहे हैं, जो विज्ञापन अवरोधक सक्षम दर्शकों से यूट्यूब पर विज्ञापनों की अनुमति देने या यूट्यूब प्रीमियम आज़माने का आग्रह करता है।'

इसके अलावा, कंपनी - Google की सहायक कंपनी - ने अपनी नई नीति के बारे में विस्तार से बताया। यदि कोई उपयोगकर्ता अपने विज्ञापन अवरोधक पर YouTube श्वेतसूची में डालने से इनकार करता है, तो 'चरम मामलों' में वीडियो प्लेबैक को अनिर्दिष्ट अवधि के लिए अक्षम किया जा सकता है।

यह युक्ति YouTube के लिए बिल्कुल नई नहीं है। वीडियो स्ट्रीमिंग दिग्गज ने पहले प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न अन्वेषण शुरू किए थे। पिछले साल, कंपनी ने एक अल्पकालिक प्रयोग शुरू किया था, जिसमें दर्शकों को 4K वीडियो स्ट्रीम करने के लिए सशुल्क योजना चुनने के लिए प्रेरित किया गया था। हाल ही में सितंबर में, एक अन्य परीक्षण में वीडियो की शुरुआत में एक अखंड देखने के अनुभव के विचार को पेश करने के लिए 11 न छोड़े जा सकने वाले विज्ञापनों को प्रस्तुत करना शामिल था - उनकी प्रीमियम सेवा की सदस्यता लेने का लाभ।

