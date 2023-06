YouTube, de bekende videostreaminggigant, is onlangs begonnen met een proefprogramma dat bedoeld is om het gebruik van extensies voor advertentieblokkering aan banden te leggen. Het bedrijf spoort kijkers aan om ofwel hun advertentieblokkers uit te schakelen of te overwegen om zich te abonneren op het premium plan nadat ze een drietal video's hebben bekeken. Deze strategische zet werd in eerste instantie ontdekt door Bleeping Computer en gedeeld door gebruikers op Reddit, die screenshots verstrekten met daarop de waarschuwing van de service aan degenen die ad-blocking extensies gebruiken op hun desktop.

In deze waarschuwingen waarschuwde YouTube kijkers met het bericht 'Videospeler wordt geblokkeerd na 3 video's'. In de tweede melding wordt uitgelegd dat het afspelen van video's kan worden gestopt als YouTube niet is toegestaan of als de advertentieblokkering actief blijft.

Een andere Reddit-gebruiker onthulde een screenshot waarop te zien is hoe YouTube de toegang tot hun video's blokkeerde vanwege het schenden van de Servicevoorwaarden door advertentieblokkers. Er zijn ook berichten verschenen over pogingen van YouTube om advertentieblokkers op mobiele platforms te beperken.

In een gesprek met TechCrunch legde het bedrijf uit dat de waarschuwing deel uitmaakte van een wereldwijd experiment. We voeren wereldwijd een klein experiment uit waarbij we kijkers met ingeschakelde advertentieblokkers aansporen om advertenties op YouTube toe te staan of YouTube Premium te proberen', onthulde het bedrijf in een officiële verklaring.

Bovendien ging het bedrijf - een dochteronderneming van Google - dieper in op het nieuwe beleid. Als een gebruiker weigert YouTube te whitelisten op zijn advertentieblokker, kan het afspelen van video's in 'extreme gevallen' voor onbepaalde tijd worden uitgeschakeld.

Deze tactiek is niet helemaal nieuw voor YouTube. Het videostreamingbedrijf is al eerder begonnen met verschillende onderzoeken om premium abonnementen te promoten. Vorig jaar voerde het bedrijf een kortstondig experiment uit waarbij kijkers voor een betaald abonnement moesten kiezen om 4K-video's te streamen. In september werd een andere test uitgevoerd waarbij maar liefst 11 niet-afkijkbare advertenties aan het begin van de video werden getoond om het idee van een ononderbroken kijkervaring te promoten - een voordeel van een abonnement op hun premium service.

