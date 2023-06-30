YouTube, известный гигант потокового видео, недавно приступил к реализации пилотной программы, направленной на ограничение использования расширений, блокирующих рекламу. Компания подталкивает зрителей либо отключить блокировщики рекламы, либо рассмотреть возможность подписки на премиум-план после просмотра тройки видео. Этот стратегический ход был первоначально обнаружен Bleeping Computer и распространен пользователями на Reddit, которые предоставили скриншоты, показывающие предупреждение сервиса для тех, кто использует расширения для блокировки рекламы на своих рабочих столах.

В этих предупреждениях YouTube предупреждает зрителей сообщением: "Видеоплеер будет заблокирован после 3 видео". Второе сообщение уточняет, что воспроизведение видео может быть остановлено, если YouTube не внесен в список разрешений или блокировщик рекламы остается активным.

Другой пользователь Reddit показал скриншот, демонстрирующий, как YouTube заблокировал доступ к их видео из-за нарушения условий обслуживания блокировщиками рекламы. Также появились сообщения о попытках YouTube ограничить блокировщики рекламы на мобильных платформах.

В беседе с TechCrunch компания объяснила, что предупреждение было частью глобального эксперимента. Мы проводим небольшой эксперимент по всему миру, который призывает зрителей с включенными блокировщиками рекламы разрешить рекламу на YouTube или попробовать YouTube Premium", - говорится в официальном заявлении компании.

Более того, компания - дочернее предприятие Google - подробно описала свою новую политику. Если пользователь отказывается внести YouTube в белый список блокировщика рекламы, воспроизведение видео может быть отключено на неопределенный срок в "крайних случаях".

Эта тактика не является абсолютно новой для YouTube. Ранее компания уже проводила различные исследования по продвижению премиум-подписки. В прошлом году компания провела краткосрочный эксперимент, в ходе которого зрителям предлагалось выбрать платный тарифный план для просмотра видео в формате 4K. Не далее как в сентябре был проведен еще один эксперимент, в ходе которого в начале видеоролика было показано 11 рекламных объявлений без возможности пропустить, чтобы донести до зрителей идею непрерывного просмотра - преимущество подписки на премиум-сервис.

Этот шаг происходит в то время, когда все больше компаний изучают решения no-code и low-code для оптимизации процессов разработки и снижения затрат, например, платформу AppMaster. Подобно попыткам YouTube, такие платформы оптимизируют пользовательский опыт, минимизируя сбои, расширяя функциональность и создавая гладкие, высокопроизводительные приложения.