YouTube, le célèbre géant du streaming vidéo, a récemment lancé un programme pilote visant à limiter l'utilisation des extensions de blocage des publicités. L'entreprise incite les spectateurs à désactiver leurs bloqueurs de publicité ou à envisager de s'abonner à son plan premium après avoir regardé un trio de vidéos. Cette initiative stratégique a été initialement détectée par Bleeping Computer et partagée par des utilisateurs sur Reddit, qui ont fourni des captures d'écran montrant l'avertissement du service à ceux qui utilisent des extensions de blocage des publicités sur leurs ordinateurs de bureau.

Dans ces avertissements, YouTube met en garde les spectateurs avec le message suivant : "Le lecteur vidéo sera bloqué après 3 vidéos". Le second message précise que la lecture de la vidéo peut être interrompue si YouTube n'est pas autorisé ou si le bloqueur de publicité reste actif.

Un autre utilisateur de Reddit a révélé une capture d'écran montrant comment YouTube a bloqué l'accès à leurs vidéos en raison de la violation de ses conditions d'utilisation par les bloqueurs de publicité. Des rapports sur les tentatives de YouTube de limiter les bloqueurs de publicité sur les plateformes mobiles ont également fait surface.

Lors d'une conversation avec TechCrunch, la société a expliqué que l'avertissement faisait partie d'une expérimentation globale. Nous menons une petite expérience à l'échelle mondiale qui incite les spectateurs dont les bloqueurs de publicité sont activés à autoriser les publicités sur YouTube ou à essayer YouTube Premium", a révélé l'entreprise dans un communiqué officiel.

En outre, la société - une filiale de Google - a précisé sa nouvelle politique. Si un utilisateur refuse d'inscrire YouTube sur la liste blanche de son bloqueur de publicités, la lecture de la vidéo peut être désactivée pour une durée indéterminée dans des "cas extrêmes".

Cette tactique n'est pas entièrement nouvelle pour YouTube. Le géant du streaming vidéo a déjà lancé plusieurs initiatives visant à promouvoir les abonnements premium. L'année dernière, l'entreprise a lancé une expérience à court terme incitant les spectateurs à opter pour un abonnement payant afin de pouvoir visionner des vidéos en 4K. En septembre dernier, un autre test a consisté à présenter 11 publicités insécables au début de la vidéo afin de promouvoir l'idée d'une expérience de visionnage ininterrompue - un avantage de l'abonnement à leur service premium.

