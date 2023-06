YouTube, gã khổng lồ phát trực tuyến video nổi tiếng, gần đây đã bắt tay vào một chương trình thử nghiệm nhằm hạn chế việc sử dụng các tiện ích mở rộng chặn quảng cáo. Công ty khuyến khích người xem tắt trình chặn quảng cáo của họ hoặc cân nhắc đăng ký gói cao cấp sau khi xem bộ ba video. Động thái chiến lược này ban đầu được phát hiện bởi Bleeping Computer và được chia sẻ bởi người dùng trên Reddit, người đã cung cấp ảnh chụp màn hình hiển thị cảnh báo của dịch vụ cho những người sử dụng tiện ích mở rộng chặn quảng cáo trên máy tính để bàn của họ.

Trong những cảnh báo này, YouTube đã cảnh báo người xem bằng thông báo 'Trình phát video sẽ bị chặn sau 3 video.' Thông báo phụ giải thích thêm rằng việc phát lại video có thể bị dừng nếu YouTube không có trong danh sách cho phép hoặc trình chặn quảng cáo vẫn hoạt động.

Một người dùng Reddit khác đã tiết lộ một ảnh chụp màn hình cho thấy YouTube đã chặn quyền truy cập video của họ do vi phạm Điều khoản dịch vụ của các trình chặn quảng cáo. Các báo cáo về việc YouTube cố gắng hạn chế trình chặn quảng cáo trên nền tảng di động cũng xuất hiện.

Trong một cuộc trò chuyện với TechCrunch, công ty giải thích rằng cảnh báo là một phần của thử nghiệm toàn cầu. "Chúng tôi đang chạy một thử nghiệm nhỏ trên toàn cầu nhằm khuyến khích người xem bật trình chặn quảng cáo cho phép quảng cáo trên YouTube hoặc dùng thử YouTube Premium", công ty tiết lộ trong một tuyên bố chính thức.

Hơn nữa, công ty - một công ty con của Google - đã xây dựng chính sách mới của mình. Nếu người dùng từ chối đưa YouTube vào danh sách trắng trên trình chặn quảng cáo của họ, thì tính năng phát lại video có thể bị tắt trong một khoảng thời gian không xác định trong 'trường hợp cực đoan'.

Chiến thuật này không hoàn toàn mới đối với YouTube. Người khổng lồ phát trực tuyến video trước đây đã bắt đầu nhiều cuộc khám phá khác nhau để thúc đẩy đăng ký trả phí. Năm ngoái, công ty đã triển khai một thử nghiệm ngắn hạn khuyến khích người xem chọn gói trả phí để truyền phát video 4K. Gần đây nhất là vào tháng 9, một thử nghiệm khác liên quan đến việc trình bày 11 quảng cáo không thể bỏ qua ở đầu video để đưa ra ý tưởng về trải nghiệm xem liền mạch - một lợi ích của việc đăng ký dịch vụ cao cấp của họ.

