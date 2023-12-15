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Mobil Uygulamanın Yayınlanmasının Gecikmesi Büyük Gelir Kayıplarıyla Sonuçlanıyor: Kobiton Raporu

Ara 15, 2023
Mobil Uygulamanın Yayınlanmasının Gecikmesi Büyük Gelir Kayıplarıyla Sonuçlanıyor: Kobiton Raporu

Önde gelen mobil uygulama test şirketi Kobiton yakın tarihli bir raporunda, firmaların %75'inin yıllık 100.000 doları aşan mali kayıplar yaşadığını belirten şaşırtıcı istatistikler ortaya çıktı. Bu, yavaş mobil uygulama güncellemesi sunumunun doğrudan bir sonucudur. Ayrıca, katılımcıların %13'ü kadar yüksek bir oran, aynı sorun nedeniyle yıllık 1 milyon ila 10 milyon dolar arasında kayıp yaşadıklarını bildirdi. Sonuçlar, geciken uygulama güncellemelerinin bir şirketin gelir akışı üzerinde yaratabileceği geniş kapsamlı sonuçlara ışık tutuyor.

Ankete katılanların %75'i, mobil uygulamaların kurumsal gelirlerinin en az dörtte birini oluşturduğunu belirterek, yavaş güncellemelerin yalnızca karlılığı etkilemediğini, aynı zamanda genel iş yaşayabilirliğini de riske attığını vurguladı.

Mobil uygulama güncelleme yayınlarının sıklığı hakkında yapılan ankete verilen yanıtlar birbirinden farklıydı. Haftalık güncellemeler ankete katılanların %38'i arasında yaygındı ve bunu %27'lik bir kesim aylık olarak güncellemeler yayınlıyordu. Günlük sürümler firmaların %20'si tarafından gözlemlendi ve %14'ü üç aylık sürüm programını tercih etti. Küçük bir kesim (yaklaşık %1) mobil uygulamalarını üç ayda birden daha az sıklıkta güncellediklerini bildirdi.

Otomatik testleri gerçekleştirmek için gereken süreyi tartışırken katılımcıların %28'i bunun 1-3 saat sürdüğünü belirtti; %32'si biraz daha uzun sürdüğünü, yani 3-6 saat sürdüğünü söyledi. Yüzde 21'lik kesim ise sürecin 6-9 saate kadar sürdüğünü belirtirken, yüzde 8'lik kesim ise 10 saatten fazla sürdüğünü belirtti. Küçük bir yüzde, %11, otomatik testlerinin bir saatten daha kısa sürede tamamlanabileceğiyle övündü.

Ankete katılanların %37'sine göre, manuel test süreçlerinden otomatik test süreçlerine geçiş yapan şirketler, pazara sürüm sürelerinde %25 ila %50 oranında bir azalmaya tanık oldu. Katılımcıların %18'i %50'nin üzerinde etkileyici bir azalma bildirdi.

Anket sonuçlarına göre, ankete katılanların %48'i testlerinin %10 ila %24'ünü, %22'si ise %25 ila %49'unu otomatik hale getirdi. Katılımcıların yaklaşık yarısı test prosedürlerinin %50'sinden fazlasını otomatikleştirmeyi arzuluyor. Şirketler, çalışanlarına otomasyon becerileri konusunda eğitim vermek, daha fazla otomasyon mühendisi işe almak, düşük kodlu/kodsuz otomasyon araçlarını kullanmak ve test otomasyon kapsamlarını artırmak için iOS ve Android Native çerçeveleriyle otomasyon komut dosyaları oluşturmak gibi çeşitli stratejiler kullanıyor.

Test stratejilerinde üretken yapay zekadan yararlanma söz konusu olduğunda, yanıtlayanların %47'si bunu test komut dosyaları oluşturmak için kullanıyor, %60'ı komut dosyalarını veya kodları güncellemek için ona güveniyor ve %55'i test sonuçlarını analiz etmek için dağıtıyor. Yalnızca %8'lik küçük bir kesim, testleri için üretken yapay zekayı hiç kullanmadığını bildirdi.

Yapay zeka yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik geleceğe yönelik beklentiler arasında potansiyel kusurların tahmin edilmesi (%51), test senaryosu oluşturma ve veriler için üretken yapay zekanın kullanılması (%45), test senaryosu dokümantasyonunu geliştirmek için doğal dil işlemenin uygulanması (%44), kullanıcı arayüzü testi için görüntü tanıma (%36) yer alıyor. %) ve kendi kendini iyileştiren test stratejileri (%36).

Kobiton CTO'su Frank Moyer yaptığı açıklamada, "Mobil uygulama geliştirme ve test etmede yapay zeka araçlarının dönüştürücü gücüne tanık olmak inanılmaz bir yolculuktu. Üretkenliği artıran, maliyetleri azaltan ve profesyonellerin stratejik görevlere odaklanmasını sağlayan yapay zeka, endüstri ortamında devrim yaratıyor. Bu araçlar gelişmeye devam ettikçe yapay zeka odaklı metodolojilerin önemli ölçüde ve hızlı bir şekilde benimsenmesini sabırsızlıkla bekliyorum."

Yavaş mobil uygulama sürümleri yadsınamaz bir zorluk teşkil ederken, şirketlerin geliştirme sürecini hızlandırması ve daha kısa sürede ölçeklenebilir ve verimli uygulamalar oluşturmak için tasarlanmış AppMaster gibi platformları kullanan kuruluşlardan ders alması zorunlu hale geliyor.

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