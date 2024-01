Il rilascio ritardato delle app mobili si traduce in forti perdite di entrate: rapporto Kobiton

In un recente rapporto della principale società di testing di applicazioni mobili, Kobiton, sono emerse statistiche sorprendenti, secondo le quali il 75% delle aziende subisce perdite finanziarie annuali superiori a 100.000 dollari. Questo è il risultato diretto della lentezza del lancio degli aggiornamenti delle app mobili. Inoltre, ben il 13% dei partecipanti ha rivelato perdite annuali comprese tra 1 e 10 milioni di dollari a causa dello stesso problema. I risultati mettono in luce le conseguenze di vasta portata che gli aggiornamenti ritardati delle applicazioni possono avere sul flusso di entrate di un'azienda.

Un ulteriore 75% degli intervistati ha indicato che le applicazioni mobili costituiscono almeno un quarto dei ricavi aziendali, sottolineando che la lentezza degli aggiornamenti non solo incide sulla redditività, ma mette anche a rischio la sostenibilità aziendale complessiva.

Quando è stato intervistato sulla frequenza dei rilasci di aggiornamenti delle app mobili, le risposte sono state diverse. Gli aggiornamenti settimanali erano prevalenti tra il 38% degli intervistati, seguiti dal 27% che li implementa mensilmente. Il 20% delle aziende ha osservato rilasci giornalieri, mentre il 14% ha preferito un programma di rilascio trimestrale. Una piccola percentuale, circa l'1%, ha riferito di aggiornare le proprie app mobili meno frequentemente di una volta al trimestre.

Quando si discute del tempo necessario per eseguire i test automatizzati, il 28% degli intervistati ha affermato che sono necessarie 1-3 ore; Il 32% ha affermato che ci è voluto leggermente più tempo, 3-6 ore. Un altro 21% ha affermato che il processo si è protratto fino a 6-9 ore, mentre l'8% ha indicato più di 10 ore. Una piccola percentuale, l'11%, si è vantata del fatto che i test automatizzati potrebbero essere completati in meno di un'ora.

Secondo il 37% degli intervistati, le aziende che sono passate dai processi di test manuali a quelli automatizzati hanno riscontrato una riduzione del time to market compresa tra il 25% e il 50%. Una riduzione impressionante di oltre il 50% è stata segnalata dal 18% dei partecipanti.

Secondo i risultati del sondaggio, il 48% degli intervistati ha automatizzato tra il 10 e il 24% dei propri test in quel momento e il 22% ha automatizzato tra il 25 e il 49%. Circa la metà degli intervistati aspira ad automatizzare oltre il 50% delle proprie procedure di test. Le aziende stanno impiegando una varietà di strategie come la formazione dei dipendenti per competenze di automazione, l'assunzione di più ingegneri dell'automazione, l'utilizzo di strumenti di automazione low-code/no-code e la creazione di script di automazione con framework iOS e Android Native per aumentare la copertura dell'automazione dei test.

Quando si tratta di sfruttare l’intelligenza artificiale generativa nella propria strategia di test, il 47% degli intervistati la utilizza per creare script di test, il 60% si affida ad essa per aggiornare script o codice e il 55% la implementa per analizzare i risultati dei test. Solo un minuscolo 8% ha riferito di non utilizzare affatto l’intelligenza artificiale generativa per i propri test.

Le anticipazioni future nel miglioramento delle capacità dell'intelligenza artificiale includono la previsione di potenziali difetti (51%), l'utilizzo dell'intelligenza artificiale generativa per la creazione e i dati dei test case (45%), l'applicazione dell'elaborazione del linguaggio naturale per migliorare la documentazione dei test case (44%), il riconoscimento delle immagini per i test dell'interfaccia utente (36 %) e strategie di test di autoriparazione (36%).

In una dichiarazione, Frank Moyer, CTO di Kobiton, ha dichiarato: “Essere testimone del potere di trasformazione degli strumenti di intelligenza artificiale nello sviluppo e nel test di app mobili è stato un viaggio incredibile. Aumentando la produttività, riducendo i costi e consentendo ai professionisti di concentrarsi su compiti strategici, l’intelligenza artificiale sta rivoluzionando il panorama del settore. Non vedo l’ora di assistere ad un’adozione significativa e rapida delle metodologie basate sull’intelligenza artificiale poiché questi strumenti continuano ad evolversi”.

Sebbene il lento rilascio delle app mobili rappresenti una sfida innegabile, diventa imperativo per le aziende accelerare il processo di sviluppo e prendere lezioni dalle aziende che utilizzano piattaforme, come AppMaster , progettate per creare applicazioni scalabili ed efficienti in meno tempo.