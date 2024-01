Atrasos no lançamento de aplicativos móveis resultam em grandes perdas de receita: Relatório Kobiton

Num relatório recente da empresa líder em testes de aplicações móveis, Kobiton, surgiram estatísticas surpreendentes, afirmando que 75% das empresas sofrem perdas financeiras anuais superiores a 100.000 dólares. Este é um resultado direto de implementações lentas de atualizações de aplicativos móveis. Além disso, até 13% dos participantes revelaram perdas anuais entre 1 milhão e 10 milhões de dólares devido ao mesmo problema. Os resultados destacam as consequências de longo alcance que as atualizações atrasadas de aplicativos podem ter no fluxo de receitas de uma empresa.

Outros 75% dos entrevistados indicaram que as aplicações móveis constituíam pelo menos um quarto das suas receitas organizacionais, sublinhando que as atualizações lentas não só afetam a rentabilidade, mas também colocam em risco a viabilidade geral do negócio.

Quando questionados sobre a frequência de lançamentos de atualizações de aplicativos móveis, as respostas foram diversas. As atualizações semanais prevaleceram entre 38% dos entrevistados, seguidos por 27% que lançam atualizações mensalmente. As divulgações diárias foram observadas por 20% das empresas e 14% preferiram um cronograma de divulgação trimestral. Uma pequena fração, cerca de 1%, relatou que atualiza seus aplicativos móveis com menos frequência do que uma vez por trimestre.

Ao discutir o tempo necessário para realizar testes automatizados, 28% dos entrevistados afirmaram que leva de 1 a 3 horas; 32% disseram que demorou um pouco mais, de 3 a 6 horas. Outros 21% disseram que o processo durou de 6 a 9 horas, enquanto 8% indicaram mais de 10 horas. Uma pequena percentagem, 11%, gabou-se de que os seus testes automatizados poderiam ser concluídos em menos de uma hora.

As empresas que fizeram a transição de processos de testes manuais para automatizados testemunharam uma redução de 25% a 50% no tempo de lançamento no mercado, de acordo com 37% dos entrevistados. Uma redução impressionante de mais de 50% foi relatada por 18% dos participantes.

De acordo com os resultados da pesquisa, 48% dos entrevistados automatizaram entre 10 a 24% de seus testes na época e 22% automatizaram entre 25 a 49%. Aproximadamente metade dos entrevistados deseja automatizar mais de 50% de seus procedimentos de teste. As empresas estão empregando uma variedade de estratégias, como treinar funcionários para habilidades de automação, contratar mais engenheiros de automação, usar ferramentas de automação com pouco ou nenhum código e criar scripts de automação com estruturas nativas iOS e Android para aumentar sua cobertura de automação de testes.

Quando se trata de aproveitar a IA generativa em sua estratégia de testes, 47% dos entrevistados a utilizam para criar scripts de teste, 60% confiam nela para atualizar scripts ou códigos e 55% a implantam para analisar resultados de testes. Apenas minúsculos 8% relataram não usar IA generativa em seus testes.

As expectativas futuras no aprimoramento dos recursos de IA incluem previsão de defeitos potenciais (51%), utilização de IA generativa para criação de casos de teste e dados (45%), aplicação de processamento de linguagem natural para melhorar a documentação de casos de teste (44%), reconhecimento de imagem para testes de UI (36 %) e estratégias de teste de autocura (36%).

Em comunicado, Frank Moyer, CTO da Kobiton, disse: “Testemunhar o poder transformador das ferramentas de IA no desenvolvimento e teste de aplicativos móveis tem sido uma jornada incrível. Aumentando a produtividade, reduzindo custos e permitindo que os profissionais se concentrem em tarefas estratégicas, a IA está revolucionando o cenário da indústria. Estou ansioso por uma adoção significativa e rápida de metodologias baseadas em IA à medida que essas ferramentas continuam a evoluir.”

Embora os lançamentos lentos de aplicativos móveis representem um desafio inegável, torna-se imperativo que as empresas acelerem o processo de desenvolvimento e aprendam com as empresas que usam plataformas, como o AppMaster , projetadas para construir aplicativos escaláveis ​​e eficientes em menos tempo.