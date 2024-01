Verzögerte Veröffentlichungen mobiler Apps führen zu erheblichen Umsatzverlusten: Kobiton-Bericht

In einem aktuellen Bericht des führenden Unternehmens zum Testen mobiler Anwendungen, Kobiton, wurden überraschende Statistiken veröffentlicht, die besagen, dass 75 % der Unternehmen jährliche finanzielle Verluste von mehr als 100.000 US-Dollar erleiden. Dies ist eine direkte Folge der langsamen Einführung von Updates für mobile Apps. Darüber hinaus meldeten bis zu 13 % der Teilnehmer jährliche Verluste zwischen 1 und 10 Millionen US-Dollar aufgrund desselben Problems. Die Ergebnisse werfen ein Schlaglicht auf die weitreichenden Folgen, die verzögerte Anwendungsupdates auf die Einnahmequelle eines Unternehmens haben können.

Weitere 75 % der Befragten gaben an, dass mobile Anwendungen mindestens ein Viertel ihres Unternehmensumsatzes ausmachten, und betonten, dass langsame Updates nicht nur die Rentabilität beeinträchtigen, sondern auch die Rentabilität des Unternehmens insgesamt gefährden.

Bei der Befragung zur Häufigkeit von Veröffentlichungen mobiler App-Updates fielen die Antworten unterschiedlich aus. Wöchentliche Updates waren bei 38 % der Befragten vorherrschend, gefolgt von 27 %, die Updates monatlich einführen. Tägliche Veröffentlichungen wurden von 20 % der Unternehmen beobachtet und 14 % bevorzugten einen vierteljährlichen Veröffentlichungsplan. Ein kleiner Teil, etwa 1 %, gab an, dass sie ihre mobilen Apps seltener als einmal pro Quartal aktualisieren.

Bei der Erörterung des Zeitaufwands für die Durchführung automatisierter Tests gaben 28 % der Befragten an, dass die Durchführung 1 bis 3 Stunden in Anspruch nimmt; 32 % gaben an, dass es etwas länger dauerte, nämlich 3–6 Stunden. Weitere 21 % gaben an, dass sich der Prozess auf 6 bis 9 Stunden erstreckte, während 8 % mehr als 10 Stunden angaben. Ein kleiner Prozentsatz, 11 %, prahlte damit, dass ihre automatisierten Tests in weniger als einer Stunde abgeschlossen werden könnten.

Laut 37 % der Umfrageteilnehmer verzeichneten Unternehmen, die von manuellen auf automatisierte Testprozesse umgestiegen sind, eine Verkürzung der Markteinführungszeit um 25 bis 50 %. Eine beeindruckende Reduzierung um über 50 % meldeten 18 % der Teilnehmer.

Den Umfrageergebnissen zufolge automatisierten 48 % der Befragten zu diesem Zeitpunkt zwischen 10 und 24 % ihrer Tests und 22 % automatisierten zwischen 25 und 49 %. Ungefähr die Hälfte der Befragten strebt eine Automatisierung von über 50 % ihrer Testverfahren an. Unternehmen wenden eine Vielzahl von Strategien an, z. B. die Schulung ihrer Mitarbeiter in Automatisierungskompetenzen, die Einstellung weiterer Automatisierungsingenieure, die Verwendung von Low-Code-/No-Code-Automatisierungstools und die Erstellung von Automatisierungsskripten mit nativen iOS- und Android-Frameworks, um ihre Testautomatisierungsabdeckung zu erhöhen.

Wenn es darum geht, generative KI in ihrer Teststrategie zu nutzen, nutzen 47 % der Befragten sie zum Erstellen von Testskripten, 60 % verlassen sich darauf, um Skripte oder Code zu aktualisieren, und 55 % setzen sie zur Analyse von Testergebnissen ein. Nur winzige 8 % gaben an, für ihre Tests überhaupt keine generative KI zu verwenden.

Zu den zukünftigen Erwartungen an die Verbesserung der KI-Fähigkeiten gehören die Vorhersage potenzieller Fehler (51 %), die Nutzung generativer KI für die Erstellung von Testfällen und Daten (45 %), die Anwendung natürlicher Sprachverarbeitung zur Verbesserung der Testfalldokumentation (44 %), die Bilderkennung für UI-Tests (36 %). %) und Selbstheilungsteststrategien (36 %).

In einer Erklärung sagte Frank Moyer, CTO von Kobiton: „Es war eine unglaubliche Reise, die transformative Kraft von KI-Tools bei der Entwicklung und dem Testen mobiler Apps zu erleben.“ Produktivitätssteigerung, Kostensenkung und die Möglichkeit für Fachkräfte, sich auf strategische Aufgaben zu konzentrieren – KI revolutioniert die Landschaft der Branche. Ich freue mich auf eine bedeutende und schnelle Einführung KI-gesteuerter Methoden, während sich diese Tools weiterentwickeln.“

Während die langsamen Veröffentlichungen mobiler Apps eine unbestreitbare Herausforderung darstellen, ist es für Unternehmen unerlässlich, den Entwicklungsprozess zu beschleunigen und Lehren aus Unternehmen zu ziehen, die Plattformen wie AppMaster verwenden, die darauf ausgelegt sind, skalierbare und effiziente Anwendungen in kürzerer Zeit zu erstellen.