Opóźnione wydania aplikacji mobilnych skutkują ogromnymi stratami w przychodach: raport Kobiton

W niedawnym raporcie wiodącej firmy testującej aplikacje mobilne, Kobiton, pojawiły się zaskakujące statystyki, z których wynika, że ​​75% firm doświadcza rocznych strat finansowych przekraczających 100 000 dolarów. Jest to bezpośredni skutek powolnego wdrażania aktualizacji aplikacji mobilnych. Co więcej, aż 13% uczestników ujawniło roczne straty w wysokości od 1 miliona do 10 milionów dolarów z powodu tego samego problemu. Wyniki rzucają światło na dalekosiężne konsekwencje, jakie opóźnienia w aktualizacjach aplikacji mogą mieć dla strumienia przychodów firmy.

Kolejne 75% respondentów wskazało, że aplikacje mobilne stanowią co najmniej jedną czwartą przychodów ich organizacji, podkreślając, że powolne aktualizacje nie tylko wpływają na rentowność, ale także zagrażają ogólnej rentowności biznesu.

W przypadku ankiety dotyczącej częstotliwości wydawania aktualizacji aplikacji mobilnych odpowiedzi były zróżnicowane. Cotygodniowe aktualizacje były powszechne wśród 38% respondentów, a następnie 27%, które wprowadza aktualizacje co miesiąc. Codzienne publikacje obserwowało 20% firm, a 14% preferowało harmonogram publikacji kwartalnych. Niewielka część, około 1%, podała, że ​​aktualizuje swoje aplikacje mobilne rzadziej niż raz na kwartał.

Omawiając czas potrzebny na wykonanie testów automatycznych, 28% respondentów stwierdziło, że zajmuje to 1-3 godziny; 32% stwierdziło, że trwało to nieco dłużej, 3–6 godzin. Kolejne 21% stwierdziło, że proces wydłużył się do 6–9 godzin, a 8% – ponad 10 godzin. Niewielki odsetek, 11%, pochwalił się, że ich automatyczne testy można ukończyć w mniej niż godzinę.

Według 37% respondentów ankiety firmy, które przeszły z procesów testowania ręcznego na automatyczne, odnotowały skrócenie czasu wprowadzenia produktu na rynek o 25% do 50%. Imponującą redukcję o ponad 50% zgłosiło 18% uczestników.

Jak wynika z ankiety, 48% respondentów zautomatyzowało w tym czasie od 10 do 24% swoich testów, a 22% zautomatyzowało od 25 do 49%. Około połowa respondentów pragnie zautomatyzować ponad 50% swoich procedur testowych. Firmy stosują różne strategie, takie jak szkolenie pracowników w zakresie umiejętności automatyzacji, zatrudnianie większej liczby inżynierów automatyzacji, używanie narzędzi do automatyzacji z małą ilością kodu/bez kodu oraz tworzenie skryptów automatyzacji z natywnymi frameworkami iOS i Android, aby zwiększyć zakres automatyzacji testów.

Jeśli chodzi o wykorzystanie generatywnej sztucznej inteligencji w swojej strategii testowania, 47% respondentów wykorzystuje ją do tworzenia skryptów testowych, 60% polega na niej do aktualizowania skryptów lub kodu, a 55% wdraża ją do analizy wyników testów. Tylko nieznaczne 8% zgłosiło, że w ogóle nie korzysta z generatywnej sztucznej inteligencji w swoich testach.

Przyszłe przewidywania dotyczące zwiększania możliwości sztucznej inteligencji obejmują przewidywanie potencjalnych defektów (51%), wykorzystanie generatywnej sztucznej inteligencji do tworzenia przypadków testowych i danych (45%), stosowanie przetwarzania języka naturalnego w celu ulepszenia dokumentacji przypadków testowych (44%), rozpoznawanie obrazów na potrzeby testowania interfejsu użytkownika (36%) %) i strategie testów samoleczenia (36%).

W oświadczeniu Frank Moyer, dyrektor ds. technicznych firmy Kobiton, powiedział: „Bycie świadkiem transformacyjnej mocy narzędzi AI w tworzeniu i testowaniu aplikacji mobilnych było niesamowitą podróżą. Zwiększanie produktywności, redukcja kosztów i umożliwienie profesjonalistom skupienia się na zadaniach strategicznych, sztuczna inteligencja rewolucjonizuje krajobraz branży. Nie mogę się doczekać znaczącego i szybkiego przyjęcia metodologii opartych na sztucznej inteligencji w miarę ciągłego rozwoju tych narzędzi”.

Chociaż powolne wydawanie aplikacji mobilnych stanowi niezaprzeczalne wyzwanie, dla firm konieczne staje się przyspieszenie procesu rozwoju i wyciągnięcie wniosków z doświadczeń przedsiębiorstw korzystających z platform takich jak AppMaster , zaprojektowanych do tworzenia skalowalnych i wydajnych aplikacji w krótszym czasie.