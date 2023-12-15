يؤدي تأخر إصدارات تطبيقات الهاتف المحمول إلى خسائر فادحة في الإيرادات: تقرير Kobiton

في تقرير حديث صادر عن الشركة الرائدة في مجال اختبار تطبيقات الهاتف المحمول، Kobiton ، ظهرت إحصائيات مذهلة، تشير إلى أن 75% من الشركات تعاني من خسائر مالية سنوية تتجاوز 100 ألف دولار. وهذا نتيجة مباشرة لبطء عمليات طرح تحديثات تطبيقات الأجهزة المحمولة. علاوة على ذلك، كشف ما يصل إلى 13% من المشاركين عن خسائر سنوية تتراوح بين مليون دولار إلى 10 ملايين دولار بسبب نفس المشكلة. تسلط النتائج الضوء على العواقب البعيدة المدى التي يمكن أن تحدثها تحديثات التطبيقات المتأخرة على تدفق إيرادات الشركة.

وأشار 75% من المشاركين إلى أن تطبيقات الهاتف المحمول تشكل ما لا يقل عن ربع إيراداتهم التنظيمية، مشددين على أن التحديثات البطيئة لا تؤثر فقط على الربحية، ولكنها تهدد أيضًا استمرارية الأعمال بشكل عام.

عند إجراء استطلاع حول تكرار إصدارات تحديث تطبيقات الهاتف المحمول، كانت الإجابات متنوعة. وكانت التحديثات الأسبوعية سائدة بين 38% من المشاركين، يليها 27% ينشرون التحديثات شهريًا. تمت ملاحظة الإصدارات اليومية من قبل 20% من الشركات، وفضلت 14% جدول الإصدار ربع السنوي. أفاد جزء صغير، حوالي 1%، أنهم يقومون بتحديث تطبيقات الأجهزة المحمولة الخاصة بهم بشكل أقل من مرة واحدة كل ربع سنة.

عند مناقشة الوقت اللازم لإجراء الاختبارات الآلية، أفاد 28% من المشاركين أن الأمر يستغرق من 1 إلى 3 ساعات؛ وقال 32% أن الأمر استغرق وقتًا أطول قليلًا، من 3 إلى 6 ساعات. وقال 21% أن العملية امتدت إلى 6-9 ساعات، في حين أشار 8% إلى أكثر من 10 ساعات. وتفاخرت نسبة صغيرة، 11%، بإمكانية إكمال اختباراتهم الآلية في أقل من ساعة.

شهدت الشركات التي انتقلت من عمليات الاختبار اليدوية إلى عمليات الاختبار الآلية انخفاضًا بنسبة 25% إلى 50% في الوقت اللازم للوصول إلى السوق، وفقًا لـ 37% من المشاركين في الاستطلاع. تم الإبلاغ عن انخفاض مثير للإعجاب يزيد عن 50٪ من قبل 18٪ من المشاركين.

وفقًا لنتائج الاستطلاع، قام 48% من المشاركين بأتمتة ما بين 10 إلى 24% من اختباراتهم في ذلك الوقت، و22% منهم قاموا بأتمتة ما بين 25 إلى 49%. ما يقرب من نصف المشاركين يطمحون إلى أتمتة أكثر من 50٪ من إجراءات الاختبار الخاصة بهم. تستخدم الشركات مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات مثل تدريب الموظفين على مهارات الأتمتة، وتوظيف المزيد من مهندسي الأتمتة، واستخدام أدوات أتمتة منخفضة التعليمات البرمجية/بدون تعليمات برمجية ، وإنشاء نصوص برمجية للأتمتة باستخدام أطر عمل iOS وAndroid الأصلية لزيادة تغطية أتمتة الاختبار الخاصة بها.

عندما يتعلق الأمر بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي ضمن استراتيجية الاختبار الخاصة بهم، يستخدمه 47% من المشاركين لإنشاء نصوص برمجية للاختبار، ويعتمد عليه 60% لتحديث النصوص البرمجية أو التعليمات البرمجية، وينشره 55% لتحليل نتائج الاختبار. أفاد 8% فقط أنهم لا يستخدمون الذكاء الاصطناعي التوليدي في اختباراتهم على الإطلاق.

تشمل التوقعات المستقبلية لتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي التنبؤ بالعيوب المحتملة (51%)، واستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء حالة الاختبار والبيانات (45%)، وتطبيق معالجة اللغة الطبيعية لتحسين توثيق حالة الاختبار (44%)، والتعرف على الصور لاختبار واجهة المستخدم (36 %)، واستراتيجيات اختبار الشفاء الذاتي (36%).

وفي بيان، قال فرانك موير، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في Kobiton: "إن مشاهدة القوة التحويلية لأدوات الذكاء الاصطناعي في تطوير واختبار تطبيقات الهاتف المحمول كانت رحلة مذهلة. من خلال زيادة الإنتاجية وخفض التكاليف وتمكين المهنيين من التركيز على المهام الإستراتيجية، يُحدث الذكاء الاصطناعي ثورة في مشهد الصناعة. وإنني أتطلع إلى اعتماد كبير وسريع للمنهجيات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي مع استمرار تطور هذه الأدوات.

في حين أن إصدارات تطبيقات الهاتف المحمول البطيئة تمثل تحديًا لا يمكن إنكاره، فإنه يصبح من الضروري للشركات تسريع عملية التطوير واستخلاص الدروس من المؤسسات التي تستخدم منصات، مثل AppMaster ، المصممة لبناء تطبيقات قابلة للتطوير وفعالة في وقت أقل.