Les retards dans le lancement d'applications mobiles entraînent d'importantes pertes de revenus : rapport Kobiton

Dans un rapport récent de Kobiton, la principale société de test d'applications mobiles, des statistiques surprenantes ont été publiées, indiquant que 75 % des entreprises subissent des pertes financières annuelles supérieures à 100 000 dollars. Ceci est le résultat direct de la lenteur du déploiement des mises à jour des applications mobiles. En outre, jusqu'à 13 % des participants ont révélé des pertes annuelles comprises entre 1 et 10 millions de dollars en raison du même problème. Les résultats mettent en lumière les conséquences considérables que le retard dans les mises à jour des applications peut avoir sur les flux de revenus d'une entreprise.

En outre, 75 % des personnes interrogées ont indiqué que les applications mobiles représentaient au moins un quart du chiffre d'affaires de leur organisation, soulignant que la lenteur des mises à jour affectait non seulement la rentabilité, mais mettait également en danger la viabilité globale de l'entreprise.

Lors d'une enquête sur la fréquence des mises à jour des applications mobiles, les réponses étaient diverses. Les mises à jour hebdomadaires étaient répandues chez 38 % des personnes interrogées, suivies par 27 % qui déploient des mises à jour mensuellement. Des diffusions quotidiennes ont été observées par 20 % des entreprises, et 14 % préféraient un calendrier de diffusion trimestriel. Une petite fraction, environ 1 %, ont déclaré mettre à jour leurs applications mobiles moins d'une fois par trimestre.

Lorsqu'ils discutent du temps nécessaire pour effectuer des tests automatisés, 28 % des personnes interrogées ont indiqué que cela prend 1 à 3 heures ; 32 % ont déclaré que cela prenait un peu plus de temps, de 3 à 6 heures. 21 % ont déclaré que le processus durait entre 6 et 9 heures, tandis que 8 % ont indiqué plus de 10 heures. Un petit pourcentage, 11 %, se vantait que leurs tests automatisés pouvaient être effectués en moins d'une heure.

Les entreprises qui sont passées de processus de test manuels à des processus de test automatisés ont constaté une diminution de 25 à 50 % des délais de mise sur le marché, selon 37 % des personnes interrogées. Une réduction impressionnante de plus de 50 % a été signalée par 18 % des participants.

Selon les résultats de l'enquête, 48 % des personnes interrogées ont automatisé entre 10 et 24 % de leurs tests à l'époque, et 22 % en ont automatisé entre 25 et 49 %. Environ la moitié des personnes interrogées aspirent à automatiser plus de 50 % de leurs procédures de test. Les entreprises utilisent diverses stratégies telles que la formation des employés aux compétences en automatisation, l'embauche de davantage d'ingénieurs en automatisation, l'utilisation d'outils d'automatisation low-code/no-code et la création de scripts d'automatisation avec les frameworks iOS et Android natifs pour augmenter leur couverture d'automatisation des tests.

Lorsqu'il s'agit d'exploiter l'IA générative dans leur stratégie de test, 47 % des personnes interrogées l'utilisent pour créer des scripts de test, 60 % l'utilisent pour mettre à jour des scripts ou du code et 55 % la déploient pour analyser les résultats des tests. Seuls 8 % ont déclaré ne pas utiliser du tout l’IA générative pour leurs tests.

Les attentes futures en matière d'amélioration des capacités de l'IA incluent la prévision des défauts potentiels (51 %), l'utilisation de l'IA générative pour la création de scénarios de test et de données (45 %), l'application du traitement du langage naturel pour améliorer la documentation des scénarios de test (44 %), la reconnaissance d'images pour les tests d'interface utilisateur (36). %), et les stratégies de tests d’auto-guérison (36 %).

Dans un communiqué, Frank Moyer, CTO de Kobiton, a déclaré : « Être témoin du pouvoir transformateur des outils d'IA dans le développement et les tests d'applications mobiles a été une aventure incroyable. Augmentation de la productivité, réduction des coûts et permettant aux professionnels de se concentrer sur des tâches stratégiques, l'IA révolutionne le paysage de l'industrie. J’attends avec impatience une adoption significative et rapide des méthodologies basées sur l’IA à mesure que ces outils continuent d’évoluer.

Même si la lenteur des lancements d'applications mobiles constitue un défi indéniable, il devient impératif pour les entreprises d'accélérer le processus de développement et de tirer les leçons des entreprises utilisant des plateformes, comme AppMaster , conçues pour créer des applications évolutives et efficaces en moins de temps.