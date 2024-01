Vertraagde releases van mobiele apps resulteren in aanzienlijke inkomstenverliezen: Kobiton-rapport

In een recent rapport van het toonaangevende bedrijf voor het testen van mobiele applicaties, Kobiton, kwamen opzienbarende statistieken naar voren, waarin wordt gesteld dat 75% van de bedrijven jaarlijkse financiële verliezen van meer dan $100.000 ervaart. Dit is een direct gevolg van de trage uitrol van mobiele app-updates. Bovendien onthulde maar liefst 13% van de deelnemers jaarlijkse verliezen tussen $ 1 miljoen en $ 10 miljoen als gevolg van hetzelfde probleem. De resultaten belichten de verstrekkende gevolgen die achterblijvende applicatie-updates kunnen hebben voor de inkomstenstroom van een bedrijf.

Nog eens 75% van de respondenten gaf aan dat mobiele applicaties minstens een kwart van de omzet van hun organisatie uitmaken, wat onderstreept dat langzame updates niet alleen de winstgevendheid aantasten, maar ook de algehele levensvatbaarheid van het bedrijf in gevaar brengen.

Toen er werd gevraagd naar de frequentie van updates voor mobiele apps, waren de reacties divers. Wekelijkse updates waren gangbaar onder 38% van de respondenten, gevolgd door 27% die maandelijks updates uitrollen. Dagelijkse releases werden waargenomen door 20% van de bedrijven, en 14% gaf de voorkeur aan een driemaandelijks releaseschema. Een kleine fractie, ongeveer 1%, geeft aan dat zij hun mobiele apps minder vaak dan één keer per kwartaal updaten.

Bij het bespreken van de tijd die nodig is om geautomatiseerde tests uit te voeren, gaf 28% van de respondenten aan dat dit 1-3 uur duurt; 32% zei dat het iets langer duurde, 3-6 uur. Nog eens 21% zei dat het proces 6 tot 9 uur duurde, terwijl 8% aangaf dat het meer dan 10 uur duurde. Een klein percentage, 11%, pochte dat hun geautomatiseerde tests in minder dan een uur konden worden voltooid.

Bedrijven die zijn overgestapt van handmatige naar geautomatiseerde testprocessen zijn volgens 37% van de respondenten getuige geweest van een afname van de time-to-market in de time-to-market met 25% tot 50%. Een indrukwekkende reductie van ruim 50% werd gerapporteerd door 18% van de deelnemers.

Volgens de onderzoeksresultaten automatiseerde 48% van de respondenten destijds tussen de 10 en 24% van hun tests, en 22% tussen de 25 en 49%. Ongeveer de helft van de respondenten streeft ernaar om meer dan 50% van hun testprocedures te automatiseren. Bedrijven passen verschillende strategieën toe, zoals het trainen van werknemers in automatiseringsvaardigheden, het inhuren van meer automatiseringsingenieurs, het gebruik van low-code/no-code automatiseringstools en het bouwen van automatiseringsscripts met iOS- en Android Native-frameworks om de dekking van hun testautomatisering te vergroten.

Als het gaat om het inzetten van generatieve AI binnen hun teststrategie, gebruikt 47% van de respondenten het voor het maken van testscripts, vertrouwt 60% erop voor het updaten van scripts of code, en 55% zet het in om testresultaten te analyseren. Slechts een minuscule 8% gaf aan helemaal geen generatieve AI te gebruiken voor hun tests.

Toekomstige verwachtingen bij het verbeteren van de AI-mogelijkheden omvatten het voorspellen van potentiële defecten (51%), het gebruik van generatieve AI voor het maken van testcases en gegevens (45%), het toepassen van natuurlijke taalverwerking om de testcasedocumentatie te verbeteren (44%), beeldherkenning voor UI-testen (36%). %), en zelfherstellende teststrategieën (36%).

In een verklaring zei Frank Moyer, CTO van Kobiton: “Getuige zijn van de transformerende kracht van AI-tools bij het ontwikkelen en testen van mobiele apps is een ongelooflijke reis geweest. Door de productiviteit te verhogen, kosten te verlagen en professionals in staat te stellen zich op strategische taken te concentreren, zorgt AI voor een revolutie in het landschap van de industrie. Ik kijk uit naar een significante en snelle adoptie van AI-gestuurde methodologieën terwijl deze tools zich blijven ontwikkelen.”

Hoewel de langzame releases van mobiele apps een onmiskenbare uitdaging vormen, wordt het voor bedrijven absoluut noodzakelijk om het ontwikkelingsproces te versnellen en lessen te trekken van bedrijven die platforms gebruiken, zoals de AppMaster , die zijn ontworpen om in minder tijd schaalbare en efficiënte applicaties te bouwen.