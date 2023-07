Çığır açan bir hareketle devasa çevrimiçi ev eşyaları platformu Wayfair, müşterilerin ev dekorasyonu ihtiyaçlarını karşılamak için Decorify adlı yeni bir uygulamayı piyasaya sürdü. Yenilikçi uygulama, kullanıcıların "Endüstriyel", "Bohem" veya "Modern Çiftlik Evi" gibi çeşitli stilleri bir araya getirerek iç mekanlarının yüksek çözünürlüklü, "alışverişe uygun" görüntülerini oluşturmalarına olanak tanır.

Decorify son teknoloji altyapısına Wayfair'in Ar-Ge Direktörü Shrenik Sadalgi öncülük etti. Sadalgi'ye göre, OpenAI's DALL-E 2 gibi görüntü üreten yapay zeka (AI) yayma modellerinin başlangıcı, oluşturulan görüntülerin kalitesini artırmada çok önemli oldu ve uygulamayı resmi lansmanına itti.

Sadalgi, TechCrunch e-posta etkileşiminde bu yüksek kaliteli görüntülerin müşterilerimiz için muazzam değer kattığına dair güçlü bir inancımız var, dedi. Wayfair'in müşterisi, özenle seçilmiş yaşam tarzı fotoğrafları koleksiyonumuzdan alınan görsel ilhamla büyüyor. Bu teknolojinin dekor planlamalarına entegre edilmesiyle artık kişisel alanlarını bu ilhamlarla kaynaştırabiliyorlar.

Kullanıcı dostu Decorify, ayrı bir uygulama kurulumu gerektirmez ve bir masaüstü veya mobil cihazdan kolayca erişilebilir. Şu anda, uygulama sihrini oturma odalarını dönüştürmekle sınırlıyor, ancak yeteneklerini yakında evlerin diğer bölümlerine de yaymayı vaat ediyor.

Wayfair'in uygulama tabanlı ev tasarımına yeni girişi, benzersiz bir teknoloji önerisi değil. REimagineHome ve Interior AI gibi benzer hizmetler, bu alandaki inovasyon yarışına öncülük etti, ancak Wayfair'in geniş envanteri ve marka gücü, ona farklı bir avantaj sağlıyor. Wayfair, görsel keşif, ilham ve kapsamlı bir şekilde stoklanmış alışveriş yapılabilir ev ürünleri seçimini bir araya getirerek, Decorify'ın yalnızca bir görsele tıklamanın yolculuğu tetiklediği yeni bir kamera öncelikli alışveriş deneyimi çağına açılan bir kapı açacağına inanıyor.

Çok beğenilen Decorify'ın sosyeteye yeni çıkmış versiyonu, Stability AI'dan açık kaynaklı bir difüzyon modeli olan Stable Diffusion üzerinde çalışır. Sadalgi'nin altını çizdiği gibi, Wayfair'in sağlam şirket içi görüntü verileri üzerinde modelde ince ayar yapmak için planlar hâlihazırda yürürlükteyken, uygulamanın kalitesi zaman içinde titizlikle geliştirilecek.

