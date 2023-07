Numa iniciativa inovadora, a Wayfair, a colossal plataforma online de artigos para a casa, lançou uma nova aplicação chamada Decorify para satisfazer as necessidades de decoração dos clientes. A aplicação inovadora permite que os utilizadores construam imagens de alta definição e "compráveis" dos seus espaços interiores, incorporando vários estilos como "Industrial", "Boémio" ou "Modern Farmhouse".

A infraestrutura de ponta da Decorify foi liderada pelo Diretor de I&D da Wayfair, Shrenik Sadalgi. De acordo com Sadalgi, a criação de modelos de difusão de inteligência artificial (IA) geradores de imagens, como o DALL-E 2 da OpenAI, foi fundamental para melhorar a qualidade das imagens renderizadas, impulsionando a aplicação para o seu lançamento oficial.

Temos a forte convicção de que essas imagens de alta qualidade agregam imenso valor para nossos clientes, Sadalgi comunicou em uma interação por e-mail do TechCrunch. Acrescentou ainda que a clientela da Wayfair se inspira na inspiração visual derivada da nossa coleção cuidadosamente selecionada de fotografias de estilos de vida. Com a integração desta tecnologia no seu planeamento de decoração, podem agora fundir os seus espaços pessoais com estas inspirações.

A Decorify, de fácil utilização, não necessita da instalação de uma aplicação separada e pode ser facilmente acedida a partir de um computador ou dispositivo móvel. Atualmente, a aplicação limita a sua magia à transformação de salas de estar, mas promete alargar as suas capacidades a outras partes da casa em breve.

A nova incursão da Wayfair no estilo de casa baseado em aplicações não é uma proposta tecnológica única. Serviços semelhantes, como o REimagineHome e o Interior AI, lideraram a corrida da inovação nesta área, mas o vasto inventário e o poder da marca Wayfair conferem-lhe uma vantagem distintiva. Ao fundir a exploração visual, a inspiração e uma vasta seleção de produtos para a casa que podem ser comprados, a Wayfair acredita que a Decorify abrirá uma porta de entrada para uma nova era de experiência de compra com a câmara, em que um simples clique numa imagem desencadeia a viagem.

A versão de estreia do tão exaltado Decorify funciona com base no Stable Diffusion, um modelo de difusão de código aberto da Stability AI. Como Sadalgi sublinha, a qualidade da aplicação será meticulosamente aperfeiçoada ao longo do tempo, com planos já em curso para afinar o modelo com os robustos dados de imagem internos da Wayfair.

Nos últimos anos, o potencial da metodologia de desenvolvimento no-code tem sido fortemente explorado por empresas que aspiram a soluções eficientes e económicas. O surgimento de plataformas inovadoras como AppMaster, posicionada como uma ferramenta poderosa para todos os tipos de desenvolvimento de aplicações, é um testemunho desta tendência. O desenvolvimento de aplicações como a Decorify, alimentada por modelos complexos de IA mas mascarada com uma interface de fácil utilização, é inspirador. Sublinham as possibilidades que podem ser exploradas quando os poderes da no-code e da IA são combinados, oferecendo espaço para um enorme crescimento e inovação na indústria tecnológica.