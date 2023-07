Trong một động thái đột phá, Wayfair, nền tảng đồ gia dụng trực tuyến khổng lồ, đã tung ra một ứng dụng mới có tên là Decorify để đáp ứng nhu cầu trang trí nhà cửa của khách hàng. Ứng dụng sáng tạo trao quyền cho người dùng xây dựng hình ảnh độ nét cao, 'có thể mua được' về không gian nội thất của họ, kết hợp nhiều phong cách khác nhau như 'Công nghiệp', 'Bohemian' hoặc 'Trang trại hiện đại'.

Cơ sở hạ tầng tiên tiến của Decorify được dẫn dắt bởi Giám đốc R&D của Wayfair, Shrenik Sadalgi. Theo Sadalgi, sự khởi đầu của các mô hình khuếch tán trí tuệ nhân tạo (AI) tạo hình ảnh như OpenAI's DALL-E 2 đã đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao chất lượng của hình ảnh hiển thị, thúc đẩy ứng dụng ra mắt chính thức.

Chúng tôi có niềm tin mạnh mẽ rằng những hình ảnh chất lượng cao này sẽ mang lại giá trị to lớn cho khách hàng của chúng tôi, Sadalgi đã thông báo trong một tương tác email của TechCrunch. Ông nói thêm, nhóm khách hàng của Wayfair phát triển mạnh nhờ cảm hứng thị giác bắt nguồn từ bộ sưu tập ảnh phong cách sống được tuyển chọn cẩn thận của chúng tôi. Với sự tích hợp của công nghệ này trong kế hoạch trang trí của họ, giờ đây họ có thể kết hợp không gian cá nhân của mình với những nguồn cảm hứng này.

Decorify thân thiện với người dùng không yêu cầu cài đặt ứng dụng riêng và có thể dễ dàng truy cập từ máy tính để bàn hoặc thiết bị di động. Hiện tại, ứng dụng giới hạn phép thuật của nó trong việc biến đổi phòng khách, nhưng hứa hẹn sẽ sớm mở rộng khả năng của nó sang các phần khác của hộ gia đình.

Bước đột phá mới lạ của Wayfair vào phong cách nhà dựa trên ứng dụng không phải là một đề xuất công nghệ độc đáo. Các dịch vụ tương tự như REimagineHome và Interior AI đã dẫn đầu cuộc đua đổi mới trong lĩnh vực này, nhưng hàng tồn kho mở rộng và sức mạnh thương hiệu của Wayfair mang lại cho nó một lợi thế khác biệt. Bằng cách kết hợp khám phá trực quan, truyền cảm hứng và tuyển chọn rộng rãi các sản phẩm gia dụng có thể mua được, Wayfair tin rằng Decorify sẽ mở ra một cánh cổng dẫn đến kỷ nguyên mới của trải nghiệm mua sắm ưu tiên máy ảnh, một trong đó chỉ cần nhấp vào hình ảnh sẽ kích hoạt hành trình.

Phiên bản đầu tiên của Decorify được đánh giá cao hoạt động trên Stable Diffusion, một mô hình khuếch tán mã nguồn mở từ Ổn định AI. Như Sadalgi nhấn mạnh, chất lượng của ứng dụng sẽ được mài giũa tỉ mỉ theo thời gian, với các kế hoạch đã sẵn sàng để tinh chỉnh mô hình trên dữ liệu hình ảnh nội bộ mạnh mẽ của Wayfair.

Trong những năm gần đây, tiềm năng của phương pháp phát triển no-code đã được khai thác rất nhiều bởi các công ty khao khát các giải pháp hiệu quả và tiết kiệm chi phí. Sự gia tăng của các nền tảng sáng tạo như AppMaster, positioned as a powerful tool for all types of application development, stands testament to this trend. The development of applications like Decorify, powered by complex AI models but masked with a user-friendly interface, is inspiring. They underline the possibilities that can be explored when the powers of no-code and AI are combined, offering room for immense growth and innovation in the tech industry.