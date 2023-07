एक अभूतपूर्व कदम में, विशाल ऑनलाइन घरेलू सामान प्लेटफॉर्म, वेफेयर ने ग्राहकों की घर की सजावट की जरूरतों को पूरा करने के लिए Decorify नामक एक नया एप्लिकेशन लॉन्च किया है। नवोन्वेषी ऐप उपयोगकर्ताओं को 'औद्योगिक', 'बोहेमियन', या 'आधुनिक फार्महाउस' जैसी विभिन्न शैलियों को शामिल करते हुए, उनके आंतरिक स्थानों की उच्च-परिभाषा, 'खरीदारी योग्य' छवियां बनाने का अधिकार देता है।

Decorify के अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे का नेतृत्व वेफ़ेयर के अनुसंधान एवं विकास निदेशक, श्रेनिक सदल्गी ने किया था। सदलगी के अनुसार, OpenAI's DALL-E 2 जैसे इमेज-जनरेटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) डिफ्यूजन मॉडल की शुरुआत रेंडर की गई छवियों की गुणवत्ता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण रही है, जिससे ऐप को इसके आधिकारिक लॉन्च के लिए प्रेरित किया गया है।

हमारा दृढ़ विश्वास है कि ये उच्च-गुणवत्ता वाली छवियां हमारे ग्राहकों के लिए अत्यधिक मूल्य जोड़ती हैं, सैडलगी ने टेकक्रंच ईमेल इंटरैक्शन में बताया। उन्होंने आगे कहा, वेफ़ेयर के ग्राहक जीवनशैली तस्वीरों के हमारे सावधानीपूर्वक संग्रहित संग्रह से प्राप्त दृश्य प्रेरणा पर पनपते हैं। अपनी सजावट योजना में इस तकनीक के एकीकरण के साथ, वे अब अपने व्यक्तिगत स्थानों को इन प्रेरणाओं के साथ जोड़ सकते हैं।

उपयोगकर्ता के अनुकूल डेकोरिफाई के लिए अलग से ऐप इंस्टॉलेशन की आवश्यकता नहीं है और इसे डेस्कटॉप या मोबाइल डिवाइस से आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। वर्तमान में, ऐप अपने जादू को लिविंग रूम को बदलने तक सीमित रखता है, लेकिन जल्द ही अपनी क्षमताओं को घरों के अन्य हिस्सों तक विस्तारित करने का वादा करता है।

ऐप-आधारित होम स्टाइलिंग में वेफ़ेयर का नया प्रयास कोई अद्वितीय प्रौद्योगिकी प्रस्ताव नहीं है। REimagineHome और इंटीरियर AI जैसी समान सेवाओं ने इस क्षेत्र में नवाचार की दौड़ का नेतृत्व किया है, लेकिन वेफ़ेयर की विस्तृत सूची और ब्रांड शक्ति इसे एक विशिष्ट बढ़त देती है। दृश्य अन्वेषण, प्रेरणा और खरीदारी योग्य घरेलू उत्पादों के बड़े पैमाने पर संग्रहित चयन को एक साथ जोड़कर, वेफेयर का मानना ​​​​है कि डेकोरिफाइ कैमरा-फर्स्ट शॉपिंग अनुभव के एक नए युग का प्रवेश द्वार खोलेगा, जहां बस एक छवि पर क्लिक करने से यात्रा शुरू हो जाती है।

बहुचर्चित डेकोरिफाई का पहला संस्करण Stable Diffusion पर संचालित होता है, जो स्टेबिलिटी एआई का एक ओपन-सोर्स डिफ्यूजन मॉडल है। जैसा कि सदल्गी ने रेखांकित किया है, एप्लिकेशन की गुणवत्ता को समय के साथ सावधानीपूर्वक बेहतर किया जाएगा, वेफ़ेयर के मजबूत इन-हाउस छवि डेटा पर मॉडल को ठीक करने की योजना पहले से ही मौजूद है।

