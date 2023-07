Wayfair, la colossale plateforme de vente en ligne d'articles pour la maison, a lancé une nouvelle application appelée Decorify pour répondre aux besoins de ses clients en matière de décoration intérieure. Cette application innovante permet aux utilisateurs de construire des images haute définition de leurs espaces intérieurs, incorporant différents styles tels que "industriel", "bohème" ou "maison de campagne moderne".

L'infrastructure de pointe de Decorify a été mise en place par Shrenik Sadalgi, directeur de la recherche et du développement de Wayfair. Selon Sadalgi, la création de modèles de diffusion d'intelligence artificielle (IA) générateurs d'images, comme DALL-E 2 d'OpenAI, a joué un rôle essentiel dans l'amélioration de la qualité des images rendues, propulsant ainsi l'application vers son lancement officiel.

Nous sommes convaincus que ces images de haute qualité ajoutent une immense valeur à nos clients, a déclaré Sadalgi dans une interaction par e-mail avec TechCrunch. Il a ajouté que la clientèle de Wayfair se nourrit de l'inspiration visuelle dérivée de notre collection de photos de style de vie soigneusement sélectionnées. Grâce à l'intégration de cette technologie dans la planification de leur décoration, ils peuvent désormais fusionner leurs espaces personnels avec ces inspirations.

Conviviale, Decorify ne nécessite pas l'installation d'une application distincte et est facilement accessible à partir d'un ordinateur de bureau ou d'un appareil mobile. Pour l'instant, l'application limite sa magie à la transformation des salons, mais elle promet d'étendre bientôt ses capacités à d'autres pièces de la maison.

L'incursion de Wayfair dans le domaine de la décoration d'intérieur à l'aide d'applications n'est pas une proposition technologique unique. Des services similaires comme REimagineHome et Interior AI ont mené la course à l'innovation dans ce domaine, mais le vaste inventaire de Wayfair et la puissance de sa marque lui confèrent un avantage distinctif. En combinant l'exploration visuelle, l'inspiration et une vaste sélection de produits d'intérieur à acheter, Wayfair pense que Decorify ouvrira la voie à une nouvelle ère d'expériences d'achat avec caméra, où il suffit de cliquer sur une image pour déclencher le voyage.

La première version du très prisé Decorify fonctionne sur la base de Stable Diffusion, un modèle de diffusion open-source de Stability AI. Comme le souligne Sadalgi, la qualité de l'application sera méticuleusement affinée au fil du temps, avec des plans déjà en place pour affiner le modèle sur les robustes données d'images internes de Wayfair.

Ces dernières années, le potentiel de la méthodologie de développement no-code a été largement exploité par les entreprises qui aspirent à des solutions efficaces et rentables. L'essor de plateformes innovantes telles que AppMaster, positionnées comme un outil puissant pour tous les types de développement d'applications, témoigne de cette tendance. Le développement d'applications telles que Decorify, alimentées par des modèles d'IA complexes mais masquées par une interface conviviale, est une source d'inspiration. Elles soulignent les possibilités qui peuvent être explorées lorsque les pouvoirs de no-code et de l'IA sont combinés, ce qui ouvre la voie à une croissance et à une innovation immenses dans l'industrie technologique.