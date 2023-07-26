作为一项突破性举措，大型在线家居用品平台 Wayfair 推出了一款名为Decorify的新颖应用程序，以满足客户的家居装饰需求。这款创新的应用程序使用户能够构建高清、"可购物 "的室内空间图像，并将 "工业"、"波西米亚 "或 "现代农舍 "等各种风格融入其中。

Decorify的尖端基础设施由 Wayfair 研发总监 Shrenik Sadalgi 领导。根据 Sadalgi的说法，图像生成人工智能（AI）扩散模型（如OpenAI 的 DALL-E 2）的出现对提高渲染图像的质量起到了关键作用，推动了应用程序的正式发布。

Sadalgi 在与 TechCrunch 的邮件互动中表示，我们坚信这些高质量的图片能为客户带来巨大的价值。他补充说，Wayfair 的客户群从我们精心策划的生活方式照片集中汲取视觉灵感。通过在装饰规划中整合这项技术，他们现在可以将个人空间与这些灵感融合在一起。

用户界面友好的 Decorify 无需单独安装应用程序，可通过台式机或移动设备轻松访问。目前，该应用的魔力仅限于改造客厅，但承诺很快会将其功能扩展到家庭的其他部分。

Wayfair 在基于应用程序的家居造型方面的新尝试并不是一项独特的技术主张。类似的服务，如 REimagineHome 和 Interior AI，已经引领了这一领域的创新竞赛，但 Wayfair 庞大的库存和品牌力量使其具有独特的优势。Wayfair相信，通过将视觉探索、灵感和大量可选购家居产品的库存融合在一起，Decorify将开启一个摄像头优先购物体验的新时代，一个只需点击图片就能触发购物之旅的时代。

备受瞩目的Decorify初代版本采用了稳定人工智能公司的开源扩散模型Stable Diffusion。正如 Sadalgi 所强调的那样，该应用的质量将随着时间的推移得到精心打磨，并已计划在 Wayfair 强大的内部图像数据上对模型进行微调。

近年来，no-code 开发方法的潜力已被那些希望获得高效、低成本解决方案的公司大量挖掘。AppMaster 等创新平台的崛起证明了这一趋势，这些平台被定位为各类应用程序开发的强大工具。像 Decorify 这样由复杂的人工智能模型驱动，但却采用用户友好界面的应用程序的开发令人鼓舞。它们强调了当no-code 和人工智能的力量结合在一起时可以探索的可能性，为科技行业提供了巨大的发展和创新空间。