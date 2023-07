في خطوة رائدة ، أطلقت Wayfair ، منصة السلع المنزلية الضخمة عبر الإنترنت ، تطبيقًا جديدًا يسمى Decorify لتلبية احتياجات ديكور المنزل للعملاء. يمكّن التطبيق المبتكر المستخدمين من إنشاء صور عالية الدقة "قابلة للتسوق" لمساحاتهم الداخلية ، مع دمج أنماط مختلفة مثل "الصناعية" أو "البوهيمي" أو "المزرعة الحديثة".

قاد البنية التحتية المتطورة لـ Decorify مدير البحث والتطوير في Wayfair ، Shrenik Sadalgi. وفقًا لـ Sadalgi ، كان بدء نماذج نشر الذكاء الاصطناعي (AI) لتوليد الصور مثل OpenAI's DALL-E 2 أمرًا محوريًا في تحسين جودة الصور المقدمة ، ودفع التطبيق إلى إطلاقه الرسمي.

لدينا إيمان قوي بأن هذه الصور عالية الجودة تضيف قيمة هائلة لعملائنا ، أرسل Sadalgi في تفاعل عبر البريد الإلكتروني TechCrunch. وأضاف ، يزدهر عملاء Wayfair من الإلهام البصري المستمد من مجموعتنا المنسقة بعناية من صور نمط الحياة. من خلال دمج هذه التقنية في تخطيط الديكور الخاص بهم ، يمكنهم الآن دمج مساحاتهم الشخصية مع هذه الإلهام.

لا يتطلب تطبيق Decorify سهل الاستخدام تثبيت تطبيق منفصل ويمكن الوصول إليه بسهولة من سطح مكتب أو جهاز محمول. في الوقت الحالي ، يحد التطبيق من سحره في تحويل غرف المعيشة ، لكنه يعد بتوسيع قدراته ليشمل أجزاء أخرى من المنازل قريبًا.

إن رواية Wayfair في تصميم المنزل المستند إلى التطبيقات ليست اقتراحًا تقنيًا فريدًا. قادت خدمات مماثلة مثل REimagineHome و Interior AI سباق الابتكار في هذا المجال ، لكن مخزون Wayfair الواسع وقوة العلامة التجارية يمنحها ميزة مميزة. من خلال الدمج بين الاستكشاف المرئي والإلهام واختيار مخزون على نطاق واسع من المنتجات المنزلية القابلة للتسوق ، تعتقد Wayfair أن Decorify سيفتح بوابة لعصر جديد من تجربة التسوق الأولى بالكاميرا ، حيث يؤدي النقر فوق صورة ببساطة إلى بدء الرحلة.

تعمل النسخة المبتدئة من Decorify الذي تم تعظيمه كثيرًا على Stable Diffusion ، وهو نموذج انتشار مفتوح المصدر من Stability AI. كما يؤكد سادالجي ، سيتم تحسين جودة التطبيق بدقة بمرور الوقت ، مع وجود خطط بالفعل لضبط النموذج على بيانات الصور القوية الداخلية الخاصة بشركة Wayfair.

