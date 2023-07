একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপে, Wayfair, বিশাল অনলাইন হোম পণ্য প্ল্যাটফর্ম, গ্রাহকদের বাড়ির সাজসজ্জার চাহিদা মেটাতে Decorify নামক একটি অভিনব অ্যাপ্লিকেশন প্রকাশ করেছে। উদ্ভাবনী অ্যাপটি ব্যবহারকারীদের তাদের অভ্যন্তরীণ স্থানগুলির হাই-ডেফিনিশন, 'শপযোগ্য' ছবি তৈরি করার ক্ষমতা দেয়, বিভিন্ন শৈলী যেমন 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল', 'বোহেমিয়ান' বা 'মডার্ন ফার্মহাউস' অন্তর্ভুক্ত করে।

Decorify এর অত্যাধুনিক পরিকাঠামোর নেতৃত্বে ছিলেন Wayfair-এর R&D ডিরেক্টর, শ্রেনিক সাদালগি। সাদালগির মতে, OpenAI's DALL-E 2 এর মতো ইমেজ-জেনারেটিং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ডিফিউশন মডেলের সূচনা রেন্ডার করা ছবির গুণমান বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, অ্যাপটিকে অফিসিয়াল লঞ্চের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

আমরা দৃঢ় বিশ্বাস করি যে এই উচ্চ-মানের ছবিগুলি আমাদের গ্রাহকদের জন্য অপরিমেয় মূল্য যোগ করে, Sadalgi একটি TechCrunch ইমেল ইন্টারঅ্যাকশনে যোগাযোগ করেছেন। তিনি আরও যোগ করেছেন, ওয়েফেয়ারের ক্লায়েন্টরা আমাদের লাইফস্টাইল ফটোগুলির যত্ন সহকারে সংগৃহীত সংগ্রহ থেকে প্রাপ্ত ভিজ্যুয়াল অনুপ্রেরণার উপর উন্নতি লাভ করে। তাদের সাজসজ্জা পরিকল্পনায় এই প্রযুক্তির একীকরণের সাথে, তারা এখন এই অনুপ্রেরণার সাথে তাদের ব্যক্তিগত স্থানগুলিকে ফিউজ করতে পারে।

ব্যবহারকারী-বান্ধব Decorify এর জন্য আলাদা অ্যাপ ইনস্টলেশনের প্রয়োজন নেই এবং সহজেই ডেস্কটপ বা মোবাইল ডিভাইস থেকে অ্যাক্সেস করা যেতে পারে। বর্তমানে, অ্যাপটি তার জাদুকে লিভিং রুমে রূপান্তরিত করার জন্য সীমাবদ্ধ করে, তবে শীঘ্রই পরিবারের অন্যান্য অংশে এর ক্ষমতা প্রসারিত করার প্রতিশ্রুতি দেয়।

অ্যাপ-ভিত্তিক হোম স্টাইলিংয়ে ওয়েফেয়ারের অভিনব যাত্রা একটি অনন্য প্রযুক্তি প্রস্তাব নয়। REimagineHome এবং ইন্টেরিয়র AI-এর মতো একই ধরনের পরিষেবা এই এলাকায় উদ্ভাবনের দৌড়ে নেতৃত্ব দিয়েছে, কিন্তু Wayfair-এর বিস্তৃত ইনভেন্টরি এবং ব্র্যান্ডের শক্তি এটিকে একটি স্বতন্ত্র প্রান্ত দিয়েছে। ভিজ্যুয়াল অন্বেষণ, অনুপ্রেরণা এবং কেনাকাটার যোগ্য হোম পণ্যগুলির একটি ব্যাপকভাবে স্টক করা নির্বাচনকে একত্রিত করার মাধ্যমে, ওয়েফেয়ার বিশ্বাস করে যে ডেকোরিফাই ক্যামেরা-প্রথম কেনাকাটার অভিজ্ঞতার একটি নতুন যুগের একটি গেটওয়ে খুলবে, যেখানে কেবল একটি ছবিতে ক্লিক করা যাত্রাকে ট্রিগার করে।

বহুল উচ্চাভিলাষী Decorify-এর আত্মপ্রকাশকারী সংস্করণটি Stable Diffusion এ কাজ করে, স্থিতিশীলতা এআই-এর একটি ওপেন-সোর্স ডিফিউশন মডেল। Sadalgi আন্ডারস্কোর হিসাবে, অ্যাপ্লিকেশনটির গুণমানকে সময়ের সাথে সাথে যত্ন সহকারে সম্মানিত করা হবে, Wayfair এর শক্তিশালী ইন-হাউস ইমেজ ডেটাতে মডেলটিকে সূক্ষ্ম সুর করার পরিকল্পনা ইতিমধ্যেই রয়েছে৷

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, no-code বিকাশ পদ্ধতির সম্ভাবনাগুলি দক্ষ এবং সাশ্রয়ী সমাধানের জন্য উচ্চাকাঙ্ক্ষী সংস্থাগুলি দ্বারা ব্যাপকভাবে ট্যাপ করা হয়েছে। AppMaster, positioned as a powerful tool for all types of application development, stands testament to this trend. The development of applications like Decorify, powered by complex AI models but masked with a user-friendly interface, is inspiring. They underline the possibilities that can be explored when the powers of no-code and AI are combined, offering room for immense growth and innovation in the tech industry.