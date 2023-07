Con una mossa innovativa, Wayfair, la colossale piattaforma online di articoli per la casa, ha lanciato una nuova applicazione chiamata Decorify per soddisfare le esigenze di arredamento dei clienti. L'innovativa applicazione consente agli utenti di costruire immagini ad alta definizione e "acquistabili" dei loro spazi interni, incorporando vari stili come "industriale", "bohémien" o "casa moderna".

L'infrastruttura all'avanguardia di Decorify è stata guidata dal direttore della ricerca e sviluppo di Wayfair, Shrenik Sadalgi. Secondo Sadalgi, l'introduzione di modelli di diffusione dell'intelligenza artificiale (AI) per la generazione di immagini, come DALL-E 2 di OpenAI, è stata fondamentale per migliorare la qualità delle immagini renderizzate, spingendo l'applicazione al suo lancio ufficiale.

Siamo fortemente convinti che queste immagini di alta qualità aggiungano un immenso valore ai nostri clienti", ha comunicato Sadalgi in un'interazione via e-mail con TechCrunch. La clientela di Wayfair trae ispirazione dalla nostra collezione accuratamente curata di foto di lifestyle. Con l'integrazione di questa tecnologia nella pianificazione dell'arredamento, ora possono fondere i loro spazi personali con queste ispirazioni.

Decorify, di facile utilizzo, non richiede l'installazione di un'applicazione separata e può essere facilmente accessibile da un dispositivo desktop o mobile. Al momento l'applicazione limita la sua magia alla trasformazione del soggiorno, ma promette di estendere presto le sue capacità ad altri ambienti della casa.

L'inedita incursione di Wayfair nell'home styling basato su app non è una proposta tecnologica unica. Servizi simili come REimagineHome e Interior AI hanno guidato la corsa all'innovazione in questo settore, ma l'ampio inventario e il potere del marchio di Wayfair gli conferiscono un vantaggio distintivo. Fondendo l'esplorazione visiva, l'ispirazione e un'ampia selezione di prodotti per la casa acquistabili, Wayfair ritiene che Decorify aprirà la strada a una nuova era di esperienze di acquisto "camera-first", in cui il semplice clic su un'immagine dà il via al viaggio.

La versione esordiente del tanto decantato Decorify opera su Stable Diffusion, un modello di diffusione open-source di Stability AI. Come sottolinea Sadalgi, la qualità dell'applicazione sarà meticolosamente affinata nel tempo, con piani già in atto per mettere a punto il modello sui solidi dati di immagine interni a Wayfair.

Negli ultimi anni, il potenziale della metodologia di sviluppo di no-code è stato ampiamente sfruttato dalle aziende che desiderano soluzioni efficienti ed economiche. L'ascesa di piattaforme innovative come AppMaster, posizionata come potente strumento per lo sviluppo di tutti i tipi di applicazioni, testimonia questa tendenza. Lo sviluppo di applicazioni come Decorify, alimentate da complessi modelli di intelligenza artificiale ma mascherate da un'interfaccia di facile utilizzo, è fonte di ispirazione. Sottolineano le possibilità che possono essere esplorate quando si combinano i poteri di no-code e dell'intelligenza artificiale, offrendo spazio per un'immensa crescita e innovazione nel settore tecnologico.