획기적인 움직임으로 거대한 온라인 가정용품 플랫폼인 Wayfair는 고객의 가정 장식 요구를 충족시키기 위해 Decorify 라는 새로운 애플리케이션을 출시했습니다. 이 혁신적인 앱은 사용자가 '인더스트리얼', '보헤미안' 또는 '모던 팜하우스'와 같은 다양한 스타일을 통합하여 내부 공간의 고화질 '쇼핑 가능한' 이미지를 구성할 수 있도록 합니다.

Decorify 의 최첨단 인프라는 Wayfair의 R&D 이사인 Shrenik Sadalgi가 주도했습니다. Sadalgi에 따르면 OpenAI's DALL-E 2 와 같은 이미지 생성 인공 지능(AI) 확산 모델의 시작은 렌더링된 이미지의 품질을 향상시키는 데 중추적인 역할을 하여 앱의 공식 출시를 추진했습니다.

우리는 이러한 고품질 이미지가 고객에게 엄청난 가치를 더해준다는 강한 믿음을 가지고 있다고 Sadalgi는 TechCrunch 이메일 상호 작용에서 전달했습니다. 그는 Wayfair의 고객은 신중하게 선별된 라이프스타일 사진 컬렉션에서 파생된 시각적 영감으로 번성한다고 덧붙였습니다. 장식 계획에 이 기술을 통합함으로써 이제 개인 공간을 이러한 영감과 융합할 수 있습니다.

사용자 친화적인 Decorify는 별도의 앱 설치가 필요하지 않으며 데스크탑이나 모바일 기기에서 쉽게 접근할 수 있습니다. 현재 이 앱은 거실을 변화시키는 마법으로 제한하고 있지만 곧 그 기능을 가정의 다른 부분으로 확장할 것을 약속합니다.

앱 기반 홈 스타일링에 대한 Wayfair의 참신한 진출은 독특한 기술 제안이 아닙니다. REimagineHome 및 Interior AI와 같은 유사한 서비스가 이 분야에서 혁신 경쟁을 주도했지만 Wayfair의 광범위한 재고와 브랜드 파워는 차별화된 우위를 제공합니다. Wayfair는 Decorify가 시각적 탐색, 영감 및 광범위하게 구비된 쇼핑 가능한 가정용품을 결합함으로써 단순히 이미지를 클릭하면 여행이 시작되는 카메라 우선 쇼핑 경험의 새로운 시대로 가는 관문을 열 것이라고 믿습니다.

많은 찬사를 받은 Decorify의 데뷔 버전은 Stability AI의 오픈 소스 확산 모델인 Stable Diffusion 에서 작동합니다. Sadalgi가 강조하듯이 응용 프로그램의 품질은 시간이 지남에 따라 세심하게 연마될 것이며 Wayfair의 강력한 사내 이미지 데이터에 대한 모델을 미세 조정하기 위한 계획이 이미 마련되어 있습니다.

