Wayfair แพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับสินค้าเกี่ยวกับบ้านขนาดมหึมา ได้เปิดตัวแอปพลิเคชั่นใหม่ชื่อ Decorify เพื่อตอบสนองความต้องการในการตกแต่งบ้านของลูกค้า แอพที่เป็นนวัตกรรมใหม่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างภาพที่มีความละเอียดสูงและ 'ซื้อได้' ของพื้นที่ภายในของพวกเขา โดยผสมผสานสไตล์ต่างๆ เช่น 'Industrial', 'Bohemian' หรือ 'Modern Farmhouse'

โครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยของ Decorify นำโดย Shrenik Sadalgi ผู้อำนวยการฝ่าย R&D ของ Wayfair จากข้อมูลของ Sadalgi การเริ่มต้นของโมเดลการแพร่กระจายของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่สร้างภาพเช่น OpenAI's DALL-E 2 มีส่วนสำคัญในการปรับปรุงคุณภาพของภาพที่เรนเดอร์ ขับเคลื่อนแอปให้เปิดตัวอย่างเป็นทางการ

เรามีความเชื่ออย่างยิ่งว่ารูปภาพคุณภาพสูงเหล่านี้เพิ่มมูลค่ามหาศาลให้กับลูกค้าของเรา Sadalgi สื่อสารผ่านอีเมลของ TechCrunch เขากล่าวเสริมว่า ลูกค้าของ Wayfair เติบโตขึ้นจากแรงบันดาลใจด้านภาพซึ่งได้มาจากคอลเลกชันภาพถ่ายไลฟ์สไตล์ที่คัดสรรมาอย่างดีของเรา ด้วยการผสานรวมเทคโนโลยีนี้เข้ากับการวางแผนการตกแต่ง พวกเขาสามารถหลอมรวมพื้นที่ส่วนตัวเข้ากับแรงบันดาลใจเหล่านี้ได้แล้ว

Decorify ที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องติดตั้งแอพแยกต่างหากและสามารถเข้าถึงได้ง่ายจากเดสก์ท็อปหรืออุปกรณ์พกพา ปัจจุบัน แอปจำกัดความมหัศจรรย์ไว้ที่การเปลี่ยนห้องนั่งเล่นเท่านั้น แต่สัญญาว่าจะขยายความสามารถไปยังส่วนอื่น ๆ ของครัวเรือนในเร็ว ๆ นี้

การโจมตีแบบใหม่ของ Wayfair สู่การตกแต่งบ้านด้วยแอพไม่ใช่การนำเสนอเทคโนโลยีที่ไม่เหมือนใคร บริการที่คล้ายกัน เช่น REimagineHome และ Interior AI ได้นำการแข่งขันด้านนวัตกรรมในด้านนี้ แต่สินค้าคงคลังที่กว้างขวางและพลังของแบรนด์ของ Wayfair ทำให้ได้เปรียบที่โดดเด่น Wayfair เชื่อว่า Decorify จะเปิดประตูสู่ยุคใหม่ของประสบการณ์การช็อปปิ้งที่ใช้กล้องเป็นอันดับแรก ซึ่งการคลิกที่ภาพจะเป็นการเรียกการเดินทาง

เวอร์ชันเปิดตัวของ Decorify ที่ได้รับการยกย่องอย่างมากนั้นทำงานบน Stable Diffusion ซึ่งเป็นโมเดลการแพร่กระจายแบบโอเพ่นซอร์สจาก Stability AI ดังที่ Sadalgi เน้นย้ำ คุณภาพของแอปพลิเคชันจะได้รับการปรับปรุงอย่างพิถีพิถันเมื่อเวลาผ่านไป โดยมีแผนที่วางไว้แล้วเพื่อปรับแต่งโมเดลด้วยข้อมูลภาพที่แข็งแกร่งภายในบริษัทของ Wayfair

