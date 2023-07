Dalam langkah terobosan, Wayfair, platform barang rumah online kolosal, telah meluncurkan aplikasi baru bernama Decorify untuk memenuhi kebutuhan dekorasi rumah pelanggan. Aplikasi inovatif ini memberdayakan pengguna untuk membuat gambar definisi tinggi 'dapat dibeli' dari ruang interior mereka, menggabungkan berbagai gaya seperti 'Industri', 'Bohemian', atau 'Rumah Pertanian Modern'.

Infrastruktur mutakhir Decorify dipelopori oleh Direktur R&D Wayfair, Shrenik Sadalgi. Menurut Sadalgi, dimulainya model difusi kecerdasan buatan (AI) penghasil gambar seperti OpenAI's DALL-E 2 telah menjadi sangat penting dalam meningkatkan kualitas gambar yang dirender, mendorong aplikasi ke peluncuran resminya.

Kami memiliki keyakinan kuat bahwa gambar berkualitas tinggi ini menambah nilai yang sangat besar bagi pelanggan kami, kata Sadalgi dalam interaksi email TechCrunch. Dia menambahkan, klien Wayfair tumbuh subur dengan inspirasi visual yang berasal dari koleksi foto gaya hidup kami yang dikuratori dengan cermat. Dengan integrasi teknologi ini dalam perencanaan dekorasi mereka, kini mereka dapat memadukan ruang pribadi mereka dengan inspirasi ini.

Decorify yang mudah digunakan tidak memerlukan penginstalan aplikasi terpisah dan dapat dengan mudah diakses dari desktop atau perangkat seluler. Saat ini, aplikasi membatasi keajaibannya untuk mengubah ruang keluarga, tetapi berjanji untuk segera memperluas kemampuannya ke bagian lain rumah tangga.

Perampokan novel Wayfair ke dalam penataan rumah berbasis aplikasi bukanlah proposisi teknologi yang unik. Layanan serupa seperti REimagineHome dan Interior AI telah memimpin perlombaan inovasi di bidang ini, tetapi inventaris Wayfair yang luas dan kekuatan merek memberikan keunggulan tersendiri. Dengan memadukan eksplorasi visual, inspirasi, dan pilihan produk rumah yang dapat dibeli secara lengkap, Wayfair percaya bahwa Decorify akan membuka pintu gerbang ke era baru pengalaman belanja yang mengutamakan kamera, di mana hanya dengan mengklik gambar akan memicu perjalanan.

Versi debutan dari Decorify yang sangat diagungkan beroperasi pada Stable Diffusion, model difusi sumber terbuka dari Stability AI. Seperti yang digarisbawahi Sadalgi, kualitas aplikasi akan diasah dengan cermat dari waktu ke waktu, dengan rencana yang sudah ada untuk menyempurnakan model pada data gambar internal Wayfair yang kuat.

