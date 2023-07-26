Компания Wayfair, крупнейшая онлайн-платформа по продаже товаров для дома, выпустила новое приложение Decorify, предназначенное для удовлетворения потребностей покупателей в декоре помещений. Инновационное приложение позволяет пользователям создавать изображения своих интерьеров в высоком разрешении с возможностью покупки, используя различные стили, такие как "индустриальный", "богемный" или "современный фермерский дом".

Создание современной инфраструктуры Decorify было инициировано директором по исследованиям и разработкам Wayfair Шреником Садалги. По словам Садалги, внедрение моделей распространения искусственного интеллекта (ИИ), генерирующих изображения, таких как OpenAI's DALL-E 2, сыграло решающую роль в повышении качества визуализируемых изображений, что и послужило толчком к официальному запуску приложения.

Мы твердо убеждены в том, что эти высококачественные изображения представляют огромную ценность для наших клиентов, - сообщил Садалги в письме TechCrunch. Он добавил: "Клиенты Wayfair черпают визуальное вдохновение из нашей тщательно подобранной коллекции фотографий. Благодаря интеграции этой технологии в процесс планирования декора они теперь могут объединить свои личные пространства с этими вдохновениями.

Удобное в использовании приложение Decorify не требует установки отдельного приложения и может быть легко доступно как с настольного компьютера, так и с мобильного устройства. В настоящее время приложение ограничивается преображением гостиных, но обещает в скором времени распространить свои возможности и на другие части дома.

Новаторский подход Wayfair к созданию стиля дома с помощью приложений не является уникальным технологическим предложением. Аналогичные сервисы, такие как REimagineHome и Interior AI, возглавляют гонку инноваций в этой области, но обширный ассортимент и сила бренда Wayfair дают ей особое преимущество. Соединив воедино визуальный поиск, вдохновение и обширный ассортимент товаров для дома, которые можно купить, Wayfair считает, что Decorify откроет ворота в новую эру покупок с помощью камеры, когда простое нажатие на изображение запускает путешествие.

Дебютантская версия знаменитой Decorify работает на основе Stable Diffusion, диффузионной модели с открытым исходным кодом от Stability AI. Как подчеркивает Садалги, качество приложения будет тщательно оттачиваться с течением времени, и уже сейчас планируется доработать модель на основе надежных собственных данных об изображениях Wayfair.

В последние годы потенциал методологии разработки no-code активно используется компаниями, стремящимися к эффективным и экономичным решениям. Подтверждением тому служит появление таких инновационных платформ, как AppMaster, позиционирующихся как мощный инструмент для разработки приложений любого типа. Разработка таких приложений, как Decorify, опирающихся на сложные модели искусственного интеллекта, но имеющих удобный интерфейс, вдохновляет. Они подчеркивают возможности, которые открываются при объединении возможностей no-code и искусственного интеллекта, открывая простор для огромного роста и инноваций в технологической отрасли.