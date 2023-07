W przełomowym posunięciu, Wayfair, kolosalna internetowa platforma z artykułami wyposażenia wnętrz, uruchomiła nowatorską aplikację o nazwie Decorify, aby zaspokoić potrzeby klientów w zakresie wystroju wnętrz. Innowacyjna aplikacja umożliwia użytkownikom tworzenie wysokiej rozdzielczości obrazów wnętrz, które można kupić, w różnych stylach, takich jak "industrialny", "czeski" lub "nowoczesny dom wiejski".

Najnowocześniejsza infrastruktura Decorify została stworzona przez dyrektora ds. badań i rozwoju Wayfair, Shrenika Sadalgi. Według Sadalgi, wprowadzenie generujących obrazy modeli dyfuzji sztucznej inteligencji (AI), takich jak DALL-E 2 firmy OpenAI, odegrało kluczową rolę w poprawie jakości renderowanych obrazów, napędzając aplikację do jej oficjalnej premiery.

Jesteśmy głęboko przekonani, że te wysokiej jakości obrazy stanowią ogromną wartość dodaną dla naszych klientów, powiedział Sadalgi w interakcji e-mail z TechCrunch. Dodał, że klienci Wayfair czerpią inspirację wizualną z naszej starannie wyselekcjonowanej kolekcji zdjęć lifestylowych. Dzięki integracji tej technologii z planowaniem wystroju, mogą teraz połączyć swoje osobiste przestrzenie z tymi inspiracjami.

Przyjazna dla użytkownika aplikacja Decorify nie wymaga instalacji osobnej aplikacji i jest łatwo dostępna z komputera stacjonarnego lub urządzenia mobilnego. Obecnie aplikacja ogranicza swoją magię do przekształcania salonów, ale obiecuje wkrótce rozszerzyć swoje możliwości na inne części gospodarstw domowych.

Nowatorskie podejście Wayfair do stylizacji domu za pomocą aplikacji nie jest unikalną propozycją technologiczną. Podobne usługi, takie jak REimagineHome i Interior AI, przewodziły wyścigowi innowacji w tej dziedzinie, ale rozległe zasoby Wayfair i siła marki dają mu wyraźną przewagę. Łącząc wizualną eksplorację, inspirację i bogato zaopatrzony wybór produktów do domu, które można kupić, Wayfair wierzy, że Decorify otworzy bramę do nowej ery zakupów za pomocą aparatu, w której wystarczy kliknąć obraz, aby rozpocząć podróż.

Debiutancka wersja bardzo cenionego Decorify działa w oparciu o Stable Diffusion, model dyfuzji open-source od Stability AI. Jak podkreśla Sadalgi, jakość aplikacji będzie skrupulatnie doskonalona w miarę upływu czasu, a plany już istnieją, aby dopracować model na solidnych wewnętrznych danych obrazu Wayfair.

W ostatnich latach potencjał metodologii rozwoju no-code został w dużym stopniu wykorzystany przez firmy dążące do wydajnych i opłacalnych rozwiązań. Rozwój innowacyjnych platform, takich jak AppMaster, pozycjonowanych jako potężne narzędzie do tworzenia wszelkiego rodzaju aplikacji, jest świadectwem tego trendu. Rozwój aplikacji takich jak Decorify, opartych na złożonych modelach sztucznej inteligencji, ale zamaskowanych przyjaznym dla użytkownika interfejsem, jest inspirujący. Podkreślają one możliwości, które można zbadać po połączeniu mocy no-code i sztucznej inteligencji, oferując miejsce na ogromny wzrost i innowacje w branży technologicznej.