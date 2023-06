Snapchat, Snapchat+ abonelerine özel yeni bir üretken AI özelliği olan My AI Snaps'i tanıttı. Bu özellik, kullanıcıların My AI sohbet robotuna Snap göndermesine ve karşılığında üretken bir Snap almasına olanak tanır. Başlangıçta geçen ay Snap Partner Summit'te önizlenen My AI'ın kullanılabilirliği artık tüm kullanıcıları kapsayacak şekilde genişletildi ve üretken AI işlevi Snapchat+ üyeleriyle sınırlı.

My AI Snaps özelliğinin lansmanından önce Snap, Snapchat uygulaması için yapay zeka odaklı çok sayıda güncelleme yayınladı. AI chatbot'um artık arkadaşlarla grup sohbetlerine eklenebilir ve @ bahsederek çağrılabilir. Ek olarak uygulama, yer önerileri ve Lens önerileri için yapay zekadan yararlanır. Chatbot ayrıca, kullanıcıların Snap'lerine metin tabanlı yanıtlarla yanıt verecek şekilde yakın zamanda güncellendi. Bununla birlikte, ücretli bir Snapchat+ aboneliğiyle, sohbet robotu artık oluşturulmuş bir fotoğrafı döndürebilir.

Bu özelliğin asıl amacı kullanıcıyı eğlendirmek gibi görünse de kullanıcının bahçesindeki sebzelerin Snap'lerine dayalı tarif önerileri gibi pratik uygulamalar sergilendi. Bununla birlikte, AI tarafından üretilen bu önerilerin etkinliği henüz görülmedi.

Lensa AI gibi önceki üretken AI uygulamaları NSFW görüntüleri oluşturmak için manipüle edildiğinden, yeni My AI özelliğiyle ilgili gizlilik ve ebeveyn endişeleri dile getirildi. Bu endişelere yanıt olarak Snap, içgörüleri Aile Merkezi ebeveyn denetimleri merkezine entegre ederek ebeveynlerin ve velilerin çocuklarının My AI ile etkileşimlerini izlemelerini sağlamayı taahhüt etti. Ancak bu özellik henüz hayata geçirilmedi ve şirket geliştirme çalışmalarının devam ettiğini belirtiyor.

Kullanıcılar, yapay zeka sohbet botlarıyla etkileşim kurarken gizlilik hususlarının farkında olmalıdır. Snap, kullanıcılara tüm AI mesajlarımın kullanıcı tarafından manuel olarak silinene kadar saklanacağını bildirdi. Aynısı üretken fotoğraf deneyimi için de geçerlidir. Önyargılı, yanlış, zararlı veya yanıltıcı bilgi sağlamaya karşı bağışıklığı olmadığı için kullanıcılar tavsiye için My AI'a güvenmemeleri konusunda da uyarılır.

My AI'ın tanıtımı, Snapchat'in kullanıcı tabanından karışık bir yanıt aldı ve Sohbetler bölümündeki kalıcı varlığını eleştiren çok sayıda 1 Yıldızlı yorum aldı. Bununla birlikte Snapchat, My AI Snaps özelliğinin, My AI deneyimiyle ilgili kullanıcı duyarlılığını iyileştireceğini umuyor.

Snapchat+, aylık 3,99 ABD Doları tutarında bir uygulama içi aboneliktir. 1 Numaralı En İyi Arkadaşı sabitleme seçeneği, hikaye yeniden izleme göstergesi, özel uygulama simgeleri, tema düzenleyici, öncelikli hikaye yanıtları ve Snapchat+ rozeti gibi bir dizi geliştirme sunar. My AI Snaps entegrasyonu, üyeler için başka bir yenilikçi etkileşim katmanı ekleyerek platformun içeriğini ve kullanıcı deneyimini daha da çeşitlendiriyor.

Hızla gelişen teknolojik ortamda, AppMaster gibi no-code platformlar, uygulama geliştirmede kilit oyuncular olarak ortaya çıktı. Bu platformlar, işletmeleri mobil, web ve arka uç uygulamaları tasarlamak ve dağıtmak için verimli, uygun maliyetli araçlarla güçlendirir ve çeşitli endüstri kullanım durumlarına hitap eder. AI ve chatbot işlevlerinin uygulanması, Snapchat'in son güncellemelerinde gösterildiği gibi, kullanıcı deneyimini değiştirebilir ve uygulama geliştirmenin geleceğine bir bakış sunabilir.