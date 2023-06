Snapchat heeft My AI Snaps onthuld, een nieuwe generatieve AI-functie die exclusief beschikbaar is voor Snapchat+-abonnees. Met deze functie kunnen gebruikers Snaps naar de chatbot My AI sturen en in ruil daarvoor een generatieve Snap ontvangen. De beschikbaarheid van My AI, die vorige maand tijdens de Snap Partner Summit voor het eerst werd bekeken, is nu uitgebreid naar alle gebruikers, waarbij de generatieve AI-functionaliteit is beperkt tot Snapchat+-leden.

Voorafgaand aan de lancering van de My AI Snaps-functie heeft Snap meerdere AI-gedreven updates voor de Snapchat-app uitgebracht. Mijn AI-chatbot kan nu worden toegevoegd aan groepschats met vrienden en worden opgeroepen met een @-vermelding. Daarnaast maakt de app gebruik van AI voor plaatsaanbevelingen en Lens-suggesties. De chatbot is onlangs ook bijgewerkt om te reageren op Snaps van gebruikers met tekstuele antwoorden. Met een betaald abonnement op Snapchat+ kan de chatbot nu echter een gegenereerde foto terugsturen.

Hoewel het hoofddoel van deze functie entertainment voor de gebruiker lijkt te zijn, zijn er ook praktische toepassingen getoond, zoals receptsuggesties op basis van Snaps van groenten in de tuin van de gebruiker. De doeltreffendheid van deze door AI gegenereerde suggesties valt echter nog te bezien.

Er zijn zorgen over privacy en ouderschap geuit met betrekking tot de nieuwe My AI-functie, aangezien eerdere generatieve AI-apps zoals Lensa AI zijn gemanipuleerd om NSFW-beelden te creëren. In reactie op deze zorgen heeft Snap toegezegd inzichten te integreren in hun Family Center parental controls hub, waardoor ouders en voogden de interacties van hun kinderen met My AI kunnen controleren. Deze functie moet echter nog worden geïmplementeerd, waarbij het bedrijf aangeeft dat de ontwikkeling nog gaande is.

Gebruikers moeten zich bewust zijn van privacyoverwegingen bij interactie met AI-chatbots. Snap heeft gebruikers laten weten dat alle My AI-berichten worden opgeslagen totdat ze handmatig door de gebruiker worden verwijderd. Hetzelfde geldt voor de generatieve foto's ervaring. Gebruikers worden ook gewaarschuwd tegen het vertrouwen op My AI voor advies, omdat het niet immuun is voor het verstrekken van bevooroordeelde, onjuiste, schadelijke of misleidende informatie.

De introductie van My AI heeft gemengde reacties opgeleverd bij de gebruikers van Snapchat, met veel 1-Ster-reviews die kritiek hebben op de permanente aanwezigheid in de chatsectie. Niettemin hoopt Snapchat dat de My AI Snaps-functie het sentiment van gebruikers over de My AI-ervaring zal verbeteren.

Snapchat+ is een in-app abonnement voor $3,99/maand. Het biedt een reeks verbeteringen, zoals de optie om een beste vriend vast te pinnen, een indicator voor het opnieuw bekijken van verhalen, aangepaste app-pictogrammen, een thema-editor, prioritaire antwoorden op verhalen en een Snapchat+-badge. De integratie van My AI Snaps voegt een extra laag van innovatieve interactie toe voor leden, waardoor de inhoud en de gebruikerservaring van het platform verder worden gediversifieerd.

