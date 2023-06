Snapchat a dévoilé My AI Snaps, une nouvelle fonctionnalité d'IA générative disponible exclusivement pour les abonnés Snapchat+. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs d'envoyer des Snaps au chatbot My AI et de recevoir en retour un Snap génératif. Initialement présentée en avant-première lors du Snap Partner Summit le mois dernier, la disponibilité de My AI a été étendue à tous les utilisateurs, la fonctionnalité d'IA générative étant limitée aux membres de Snapchat+.

Avant le lancement de la fonctionnalité My AI Snaps, Snap a publié plusieurs mises à jour de l'application Snapchat basées sur l'IA. Le chatbot Mon IA peut désormais être ajouté aux discussions de groupe avec des amis et être appelé avec une mention @. En outre, l'application utilise l'IA pour les recommandations de lieux et les suggestions de lentilles. Le chatbot a également été mis à jour récemment pour répondre aux Snaps des utilisateurs par des réponses textuelles. Cependant, avec un abonnement payant à Snapchat+, le chatbot peut désormais renvoyer une photo générée.

Bien que l'objectif principal de cette fonctionnalité semble être le divertissement des utilisateurs, des applications pratiques ont été présentées, telles que des suggestions de recettes basées sur des snaps de légumes dans le jardin de l'utilisateur. Toutefois, l'efficacité de ces suggestions générées par l'IA reste à démontrer.

La nouvelle fonction My AI a suscité des inquiétudes quant à la protection de la vie privée et des parents, car des applications d'IA générative précédentes, comme Lensa AI, ont été manipulées pour créer des images obscènes. En réponse à ces inquiétudes, Snap s'est engagé à intégrer des informations dans son centre de contrôle parental Family Center, permettant aux parents et aux tuteurs de surveiller les interactions de leurs enfants avec Mon IA. Toutefois, cette fonctionnalité n'a pas encore été mise en œuvre, l'entreprise déclarant que le développement est toujours en cours.

Les utilisateurs doivent être conscients des considérations relatives à la vie privée lorsqu'ils interagissent avec des chatbots d'IA. Snap a informé les utilisateurs que tous les messages de My AI seront stockés jusqu'à ce que l'utilisateur les supprime manuellement. Il en va de même pour l'expérience des photos génératives. Les utilisateurs sont également invités à ne pas se fier aux conseils de Mon IA, qui n'est pas à l'abri de fournir des informations biaisées, incorrectes, nuisibles ou trompeuses.

L'introduction de Mon IA a suscité une réaction mitigée de la part des utilisateurs de Snapchat, avec de nombreux commentaires à 1 étoile critiquant sa présence permanente dans la section Chats. Snapchat espère néanmoins que la fonction "Mes Snaps AI" améliorera le sentiment des utilisateurs à l'égard de l'expérience "My AI".

Snapchat+ est un abonnement in-app au prix de 3,99 $/mois. Il offre une série d'améliorations telles que la possibilité d'épingler un meilleur ami n°1, un indicateur de relecture des stories, des icônes d'application personnalisées, un éditeur de thèmes, des réponses prioritaires aux stories et un badge Snapchat+. L'intégration de My AI Snaps ajoute une nouvelle couche d'interaction innovante pour les membres, diversifiant ainsi le contenu de la plateforme et l'expérience de l'utilisateur.

