Snapchat은 Snapchat+ 가입자에게만 제공되는 새로운 생성 AI 기능인 My AI Snaps를 공개했습니다. 이 기능을 사용하면 사용자가 My AI 챗봇에 Snap을 보내고 그 대가로 생성 Snap을 받을 수 있습니다. 지난 달 Snap Partner Summit에서 처음 선보인 My AI의 가용성은 이제 Snapchat+ 회원으로 제한된 생성 AI 기능과 함께 모든 사용자로 확장되었습니다.

My AI Snaps 기능을 출시하기 전에 Snap은 Snapchat 앱에 대한 여러 AI 기반 업데이트를 출시했습니다. 이제 내 AI 챗봇을 친구들과의 그룹 채팅에 추가하고 @ 멘션으로 소환할 수 있습니다. 또한 이 앱은 장소 추천 및 렌즈 제안에 AI를 사용합니다. 챗봇은 최근 텍스트 기반 응답으로 사용자의 Snap에 응답하도록 업데이트되었습니다. 그러나 Snapchat+ 유료 구독을 통해 이제 챗봇이 생성된 사진을 반환할 수 있습니다.

이 기능의 주요 목적은 사용자 엔터테인먼트로 보이지만 사용자의 정원에 있는 야채 스냅을 기반으로 한 조리법 제안과 같은 실용적인 응용 프로그램이 선보였습니다. 그러나 이러한 AI 생성 제안의 효과는 여전히 남아 있습니다.

Lensa AI와 같은 이전 생성 AI 앱이 NSFW 이미지를 생성하도록 조작되었기 때문에 새로운 My AI 기능과 관련하여 개인 정보 보호 및 부모의 우려가 제기되었습니다. 이러한 우려에 대응하여 Snap은 통찰력을 Family Center 자녀 보호 허브에 통합하여 부모와 보호자가 My AI와 자녀의 상호 작용을 모니터링할 수 있도록 했습니다. 그러나이 기능은 아직 구현되지 않았으며 회사는 개발이 아직 진행 중이라고 밝혔습니다.

사용자는 AI 챗봇과 상호 작용할 때 개인 정보 보호 고려 사항을 알고 있어야 합니다. Snap은 사용자가 수동으로 삭제할 때까지 모든 My AI 메시지가 저장될 것이라고 사용자에게 알렸습니다. 생성 사진 경험에도 동일하게 적용됩니다. My AI는 편향되거나 부정확하거나 유해하거나 오해의 소지가 있는 정보를 제공할 수 있기 때문에 사용자는 조언을 위해 My AI에 의존하지 않도록 주의해야 합니다.

My AI의 소개는 Snapchat의 사용자 기반에서 엇갈린 반응을 얻었으며 채팅 섹션에서 영구적인 존재를 비판하는 수많은 1-Star 리뷰가 있습니다. 그럼에도 불구하고 Snapchat은 My AI Snaps 기능이 My AI 경험에 대한 사용자 정서를 개선하기를 희망합니다.

Snapchat+는 월 $3.99의 인앱 구독입니다. 베스트 프렌드 1위 고정 옵션, 스토리 다시 보기 표시기, 맞춤형 앱 아이콘, 테마 편집기, 우선 스토리 답글, Snapchat+ 배지와 같은 다양한 개선 사항을 제공합니다. My AI Snaps의 통합은 회원을 위한 또 다른 혁신적인 상호 작용 계층을 추가하여 플랫폼의 콘텐츠와 사용자 경험을 더욱 다양화합니다.

