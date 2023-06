Snapchat zaprezentował My AI Snaps, nową funkcję generatywnej sztucznej inteligencji dostępną wyłącznie dla subskrybentów Snapchat+. Funkcja ta umożliwia użytkownikom wysyłanie Snapów do chatbota My AI i otrzymywanie w zamian Snapów generatywnych. Początkowo zaprezentowana na szczycie Snap Partner Summit w zeszłym miesiącu, dostępność My AI została teraz rozszerzona na wszystkich użytkowników, przy czym funkcja generatywnej sztucznej inteligencji jest ograniczona do członków Snapchat +.

Przed uruchomieniem funkcji My AI Snaps, Snap wydał wiele aktualizacji opartych na sztucznej inteligencji dla aplikacji Snapchat. Chatbota My AI można teraz dodawać do czatów grupowych ze znajomymi i przywoływać za pomocą @wzmianki. Ponadto aplikacja wykorzystuje sztuczną inteligencję do rekomendacji miejsc i sugestii Lens. Chatbot został również niedawno zaktualizowany, aby odpowiadać na Snapy użytkowników za pomocą odpowiedzi tekstowych. Jednak dzięki płatnej subskrypcji Snapchat+ chatbot może teraz zwrócić wygenerowane zdjęcie.

Podczas gdy głównym celem tej funkcji wydaje się być rozrywka użytkownika, zaprezentowano praktyczne zastosowania, takie jak sugestie przepisów oparte na Snapach warzyw w ogrodzie użytkownika. Jednak skuteczność tych sugestii generowanych przez sztuczną inteligencję dopiero się okaże.

W związku z nową funkcją My AI pojawiły się obawy dotyczące prywatności i rodzicielstwa, ponieważ poprzednie generatywne aplikacje AI, takie jak Lensa AI, zostały zmanipulowane w celu stworzenia obrazów NSFW. W odpowiedzi na te obawy Snap zobowiązał się do zintegrowania wglądu z centrum kontroli rodzicielskiej Family Center, umożliwiając rodzicom i opiekunom monitorowanie interakcji ich dzieci z My AI. Jednak funkcja ta nie została jeszcze wdrożona, a firma twierdzi, że prace nad nią wciąż trwają.

Użytkownicy powinni być świadomi kwestii prywatności podczas interakcji z chatbotami AI. Snap poinformował użytkowników, że wszystkie wiadomości My AI będą przechowywane do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. To samo dotyczy generowania zdjęć. Użytkownicy są również ostrzegani przed poleganiem na My AI w celu uzyskania porady, ponieważ nie jest ona odporna na dostarczanie stronniczych, niepoprawnych, szkodliwych lub wprowadzających w błąd informacji.

Wprowadzenie My AI spotkało się z mieszaną reakcją ze strony użytkowników Snapchata, z licznymi 1-gwiazdkowymi recenzjami krytykującymi jej stałą obecność w sekcji Czaty. Niemniej jednak Snapchat ma nadzieję, że funkcja My AI Snaps poprawi nastroje użytkowników dotyczące doświadczenia My AI.

Snapchat+ to subskrypcja w aplikacji w cenie 3,99 USD miesięcznie. Oferuje szereg ulepszeń, takich jak opcja przypięcia najlepszego przyjaciela nr 1, wskaźnik ponownego obejrzenia historii, niestandardowe ikony aplikacji, edytor motywów, priorytetowe odpowiedzi na historie i odznaka Snapchat +. Integracja My AI Snaps dodaje kolejną warstwę innowacyjnej interakcji dla członków, dodatkowo dywersyfikując zawartość platformy i wrażenia użytkownika.

