Snapchat ha presentato My AI Snaps, una nuova funzione di intelligenza artificiale generativa disponibile esclusivamente per gli abbonati a Snapchat+. Questa funzione consente agli utenti di inviare Snap al chatbot My AI e di ricevere in cambio uno Snap generativo. Inizialmente presentata in anteprima allo Snap Partner Summit del mese scorso, la disponibilità di My AI è stata ora estesa a tutti gli utenti, con la funzionalità di IA generativa limitata agli iscritti a Snapchat+.

Prima del lancio della funzionalità My AI Snaps, Snap ha rilasciato diversi aggiornamenti guidati dall'intelligenza artificiale per l'app Snapchat. Il chatbot My AI può ora essere aggiunto alle chat di gruppo con gli amici e richiamato con una menzione @. Inoltre, l'app si avvale dell'intelligenza artificiale per le raccomandazioni dei luoghi e i suggerimenti delle Lens. Il chatbot è stato anche aggiornato di recente per rispondere agli snap degli utenti con risposte testuali. Tuttavia, con un abbonamento a pagamento a Snapchat+, il chatbot può ora restituire una foto generata.

Sebbene lo scopo principale di questa funzione sembri essere l'intrattenimento degli utenti, sono state mostrate applicazioni pratiche, come ad esempio suggerimenti di ricette basati sugli snap delle verdure nell'orto dell'utente. Tuttavia, l'efficacia di questi suggerimenti generati dall'intelligenza artificiale è ancora tutta da verificare.

Sono state sollevate preoccupazioni per la privacy e per i genitori in merito alla nuova funzione My AI, in quanto precedenti applicazioni di AI generativa come Lensa AI sono state manipolate per creare immagini NSFW. In risposta a queste preoccupazioni, Snap si è impegnata a integrare gli insight nell'hub di controllo parentale Family Center, consentendo a genitori e tutori di monitorare le interazioni dei propri figli con My AI. Tuttavia, questa funzione non è ancora stata implementata e la società ha dichiarato che lo sviluppo è ancora in corso.

Gli utenti devono essere consapevoli delle considerazioni sulla privacy quando interagiscono con i chatbot AI. Snap ha informato gli utenti che tutti i messaggi di My AI saranno memorizzati fino a quando non saranno cancellati manualmente dall'utente. Lo stesso vale per l'esperienza delle foto generative. Gli utenti sono inoltre invitati a non affidarsi a My AI per i consigli, in quanto non è immune dal fornire informazioni parziali, errate, dannose o fuorvianti.

L'introduzione di My AI ha suscitato reazioni contrastanti tra gli utenti di Snapchat, con numerose recensioni a 1 stella che criticano la sua presenza permanente nella sezione Chat. Tuttavia, Snapchat spera che la funzione My AI Snaps possa migliorare il sentimento degli utenti nei confronti dell'esperienza My AI.

Snapchat+ è un abbonamento in-app al prezzo di 3,99 dollari al mese. Offre una serie di miglioramenti come la possibilità di appuntare un migliore amico numero 1, un indicatore di revisione della storia, icone personalizzate dell'app, un editor di temi, risposte prioritarie alla storia e un badge Snapchat+. L'integrazione di My AI Snaps aggiunge un ulteriore livello di interazione innovativa per i membri, diversificando ulteriormente i contenuti e l'esperienza utente della piattaforma.

