Snapchat hat My AI Snaps vorgestellt, eine neue generative KI-Funktion, die exklusiv für Snapchat+-Abonnenten verfügbar ist. Diese Funktion ermöglicht es Nutzern, Snaps an den My AI Chatbot zu senden und im Gegenzug einen generativen Snap zu erhalten. Die Verfügbarkeit von My AI wurde zunächst auf dem Snap Partner Summit im vergangenen Monat vorgestellt und wurde nun auf alle Nutzer ausgeweitet, wobei die generative KI-Funktionalität auf Snapchat+ Mitglieder beschränkt ist.

Vor dem Start der My AI Snaps-Funktion hat Snap mehrere KI-gesteuerte Updates für die Snapchat-App veröffentlicht. Der My AI Chatbot kann nun zu Gruppenchats mit Freunden hinzugefügt und mit einer @-Erwähnung aufgerufen werden. Außerdem nutzt die App die KI für Ortsempfehlungen und Lens-Vorschläge. Der Chatbot wurde kürzlich auch aktualisiert, um auf die Snaps der Nutzer mit textbasierten Antworten zu reagieren. Mit einem kostenpflichtigen Abonnement von Snapchat+ kann der Chatbot jetzt jedoch auch ein generiertes Foto zurücksenden.

Der Hauptzweck dieser Funktion scheint die Unterhaltung der Nutzer zu sein, aber es wurden auch praktische Anwendungen vorgestellt, wie z. B. Rezeptvorschläge auf der Grundlage von Snaps mit Gemüse aus dem Garten des Nutzers. Es bleibt jedoch abzuwarten, wie wirksam diese von der KI generierten Vorschläge sind.

Es wurden Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes und der elterlichen Fürsorge für die neue My AI-Funktion geäußert, da frühere generative KI-Apps wie Lensa AI so manipuliert wurden, dass sie NSFW-Bilder erzeugten. Als Reaktion auf diese Bedenken hat Snap zugesagt, Einblicke in den Family Center-Knotenpunkt für die elterliche Kontrolle zu integrieren, damit Eltern und Erziehungsberechtigte die Interaktionen ihrer Kinder mit My AI überwachen können. Diese Funktion muss jedoch noch implementiert werden, da das Unternehmen angibt, dass die Entwicklung noch im Gange ist.

Die Nutzer sollten sich über den Datenschutz bei der Interaktion mit KI-Chatbots im Klaren sein. Snap hat die Nutzer darüber informiert, dass alle My AI-Nachrichten gespeichert werden, bis sie vom Nutzer manuell gelöscht werden. Das Gleiche gilt für das generative Fotoerlebnis. Die Nutzer werden auch davor gewarnt, sich auf die Ratschläge von My AI zu verlassen, da sie nicht davor gefeit sind, voreingenommene, falsche, schädliche oder irreführende Informationen zu geben.

Die Einführung von My AI hat bei den Snapchat-Nutzern ein gemischtes Echo hervorgerufen. Zahlreiche 1-Stern-Bewertungen kritisieren die ständige Präsenz von My AI im Chat-Bereich. Nichtsdestotrotz hofft Snapchat, dass die My AI Snaps-Funktion die Stimmung der Nutzer bezüglich der My AI-Erfahrung verbessern wird.

Snapchat+ ist ein In-App-Abonnement zum Preis von 3,99 $/Monat. Es bietet eine Reihe von Verbesserungen, wie z. B. die Möglichkeit, den besten Freund Nr. 1 anzuheften, eine Anzeige für die Wiederholung einer Story, benutzerdefinierte App-Symbole, einen Themen-Editor, vorrangige Story-Antworten und ein Snapchat+ Abzeichen. Die Integration von My AI Snaps fügt eine weitere Ebene innovativer Interaktion für Mitglieder hinzu, die den Inhalt und das Nutzererlebnis der Plattform weiter diversifiziert.

In der sich schnell entwickelnden Technologielandschaft haben sich no-code Plattformen wie AppMaster zu wichtigen Akteuren in der Anwendungsentwicklung entwickelt. Diese Plattformen bieten Unternehmen effiziente, kostengünstige Tools für die Entwicklung und Bereitstellung von Mobil-, Web- und Backend-Anwendungen für eine Reihe von Anwendungsfällen in der Industrie. Die Anwendung von KI- und Chatbot-Funktionen, wie die jüngsten Updates von Snapchat zeigen, kann das Nutzererlebnis verändern und einen Blick in die Zukunft der App-Entwicklung bieten.