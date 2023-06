Snapchat ได้เปิดตัว My AI Snaps ซึ่งเป็นฟีเจอร์ AI แบบใหม่ที่มีให้สำหรับสมาชิก Snapchat+ เท่านั้น คุณลักษณะนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถส่ง Snaps ไปยัง My AI chatbot และรับ Snap กำเนิดเป็นการตอบแทน มีการดูตัวอย่างครั้งแรกที่งาน Snap Partner Summit เมื่อเดือนที่แล้ว ความพร้อมใช้งานของ My AI ได้ขยายไปยังผู้ใช้ทุกคนแล้ว โดยฟังก์ชัน AI เชิงสร้างสรรค์จำกัดเฉพาะสมาชิก Snapchat+ เท่านั้น

ก่อนเปิดตัวคุณสมบัติ My AI Snaps Snap ได้ปล่อยอัปเดตที่ขับเคลื่อนด้วย AI หลายรายการสำหรับแอป Snapchat ตอนนี้ AI chatbot ของฉันสามารถเพิ่มลงในกลุ่มแชทกับเพื่อน ๆ และเรียกใช้ด้วยการกล่าวถึง @ นอกจากนี้ แอปยังใช้ AI สำหรับคำแนะนำสถานที่และคำแนะนำเลนส์ นอกจากนี้ แชทบอทยังได้รับการปรับปรุงเมื่อเร็วๆ นี้ให้ตอบสนองต่อ Snaps ของผู้ใช้ด้วยการตอบกลับเป็นข้อความ อย่างไรก็ตาม ด้วยการสมัครสมาชิก Snapchat+ แบบชำระเงิน ตอนนี้แชทบอทสามารถส่งคืนรูปภาพที่สร้างขึ้นได้

แม้ว่าจุดประสงค์หลักของฟีเจอร์นี้ดูเหมือนจะเป็นความบันเทิงของผู้ใช้ แต่ก็มีการนำเสนอการใช้งานจริง เช่น คำแนะนำสูตรอาหารตามผักที่ปลูกในสวนของผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพของคำแนะนำที่สร้างโดย AI เหล่านี้ยังคงต้องรอดูกันต่อไป

ความเป็นส่วนตัวและข้อกังวลของผู้ปกครองเกี่ยวกับฟีเจอร์ My AI ใหม่ เนื่องจากแอป AI รุ่นก่อนหน้าอย่าง Lensa AI ได้รับการจัดการเพื่อสร้างอิมเมจ NSFW เพื่อตอบสนองต่อข้อกังวลเหล่านี้ Snap มุ่งมั่นที่จะรวมข้อมูลเชิงลึกเข้ากับศูนย์กลางการควบคุมโดยผู้ปกครองของ Family Center ทำให้พ่อแม่และผู้ปกครองสามารถตรวจสอบการโต้ตอบของบุตรหลานกับ My AI อย่างไรก็ตาม ฟีเจอร์นี้ยังไม่ได้ใช้งาน โดยบริษัทระบุว่าการพัฒนายังอยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้ใช้ควรคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวเมื่อโต้ตอบกับแชทบอท AI Snap ได้แจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่าข้อความ AI ของฉันทั้งหมดจะถูกเก็บไว้จนกว่าผู้ใช้จะลบออกด้วยตนเอง เช่นเดียวกับประสบการณ์การสร้างสรรค์ภาพถ่าย นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังได้รับคำเตือนว่าไม่ควรพึ่งพา My AI เพื่อขอคำแนะนำ เนื่องจากไม่มีภูมิคุ้มกันต่อการให้ข้อมูลที่มีอคติ ไม่ถูกต้อง เป็นอันตราย หรือทำให้เข้าใจผิด

การแนะนำ AI ของฉันได้รับการตอบรับที่หลากหลายจากฐานผู้ใช้ของ Snapchat โดยมีบทวิจารณ์ระดับ 1 ดาวจำนวนมากที่วิพากษ์วิจารณ์การมีอยู่อย่างถาวรในส่วนแชท อย่างไรก็ตาม Snapchat หวังว่าคุณสมบัติ My AI Snaps จะช่วยปรับปรุงความรู้สึกของผู้ใช้เกี่ยวกับประสบการณ์ AI ของฉัน

Snapchat+ คือการสมัครรับข้อมูลในแอปในราคา $3.99/เดือน มีการปรับปรุงมากมาย เช่น ตัวเลือกในการปักหมุดเพื่อนที่ดีที่สุดอันดับ 1 ตัวบ่งชี้การย้อนดูเรื่องราว ไอคอนแอปที่กำหนดเอง ตัวแก้ไขธีม การตอบกลับเรื่องราวที่มีลำดับความสำคัญ และป้าย Snapchat+ การผสานรวมของ My AI Snaps เพิ่มชั้นของการโต้ตอบที่เป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับสมาชิก ทำให้เนื้อหาของแพลตฟอร์มและประสบการณ์ของผู้ใช้มีความหลากหลายมากขึ้น

ในภูมิทัศน์ทางเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว แพลตฟอร์ม no-code เช่น AppMaster ได้กลายเป็นผู้เล่นหลักในการพัฒนาแอปพลิเคชัน แพลตฟอร์มเหล่านี้ช่วยให้ธุรกิจมีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าในการออกแบบและปรับใช้แอปพลิเคชันมือถือ เว็บ และแบ็คเอนด์ รองรับกรณีการใช้งานในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย แอปพลิเคชันของ AI และฟังก์ชันแชทบอตดังที่แสดงโดยการอัปเดตล่าสุดของ Snapchat สามารถเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้ใช้และนำเสนอมุมมองในอนาคตของการพัฒนาแอพ