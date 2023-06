Snapchat представил My AI Snaps, новую функцию генеративного ИИ, доступную исключительно для подписчиков Snapchat+. Эта функция позволяет пользователям отправлять Snaps чат-боту My AI и получать в ответ генеративный Snap. Первоначально функция My AI была представлена на партнерском саммите Snap в прошлом месяце, а теперь она стала доступна всем пользователям, при этом функциональность генеративного ИИ ограничена для участников программы Snapchat+.

Перед запуском функции My AI Snaps компания Snap выпустила несколько обновлений приложения Snapchat, основанных на ИИ. Чатбота My AI теперь можно добавлять в групповые чаты с друзьями и вызывать с помощью упоминания @. Кроме того, приложение использует ИИ для рекомендаций мест и предложений объектива. Недавно чатбот также был обновлен, чтобы отвечать на снимки пользователей текстовыми ответами. Однако при наличии платной подписки на Snapchat+ чатбот теперь может возвращать сгенерированную фотографию.

Хотя основной целью этой функции является развлечение пользователей, были продемонстрированы и практические приложения, например, предложения рецептов на основе снимков овощей в саду пользователя. Однако эффективность этих предложений, генерируемых ИИ, еще предстоит выяснить.

В связи с новой функцией My AI были подняты вопросы конфиденциальности и родительских прав, поскольку предыдущие приложения генеративного ИИ, такие как Lensa AI, были использованы для создания изображений, содержащих нецензурную лексику. В ответ на эти опасения Snap пообещал интегрировать информацию в центр родительского контроля Family Center, чтобы родители и опекуны могли следить за взаимодействием своих детей с My AI. Однако эта функция еще не реализована, и компания заявила, что разработка все еще продолжается.

Пользователи должны помнить о соображениях конфиденциальности при взаимодействии с чат-ботами ИИ. Snap проинформировал пользователей о том, что все сообщения My AI будут храниться до тех пор, пока пользователь не удалит их вручную. То же самое относится и к генеративным фотографиям. Пользователей также предостерегают от того, чтобы полагаться на советы My AI, поскольку он не застрахован от предоставления необъективной, неверной, вредной или вводящей в заблуждение информации.

Введение My AI вызвало неоднозначную реакцию со стороны пользователей Snapchat: многочисленные отзывы с 1 звездой критикуют его постоянное присутствие в разделе "Чаты". Тем не менее, Snapchat надеется, что функция My AI Snaps улучшит отношение пользователей к работе My AI.

Snapchat+ - это подписка на приложение стоимостью $3,99 в месяц. Она предлагает ряд улучшений, таких как возможность прикрепить лучшего друга №1, индикатор повторного просмотра истории, пользовательские иконки приложения, редактор тем, приоритетные ответы на истории и значок Snapchat+. Интеграция My AI Snaps добавляет еще один уровень инновационного взаимодействия для пользователей, еще больше разнообразит контент платформы и пользовательский опыт.

В быстро развивающемся технологическом ландшафте платформы no-code, такие как AppMaster, стали ключевыми игроками в разработке приложений. Эти платформы предоставляют предприятиям эффективные и экономичные инструменты для разработки и развертывания мобильных, веб- и бэкэнд-приложений, которые предназначены для различных отраслей. Применение функций искусственного интеллекта и чатботов, как показали недавние обновления Snapchat, может изменить пользовательский опыт и дать представление о будущем разработки приложений.