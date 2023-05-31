كشفت Snapchat النقاب عن My AI Snaps ، وهي ميزة جديدة للذكاء الاصطناعي متاحة حصريًا لمشتركي Snapchat +. تتيح هذه الميزة للمستخدمين إرسال Snaps إلى روبوت الدردشة الخاص بي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي واستلام Snap في المقابل. تمت معاينته في البداية في Snap Partner Summit الشهر الماضي ، وقد تم الآن توسيع نطاق توفر الذكاء الاصطناعي الخاص بي ليشمل جميع المستخدمين ، مع اقتصار وظائف الذكاء الاصطناعي التوليدية على أعضاء Snapchat +.

قبل إطلاق ميزة My AI Snaps ، أصدرت Snap عدة تحديثات مدفوعة بالذكاء الاصطناعي لتطبيق Snapchat. يمكن الآن إضافة روبوت محادثة AI الخاص بي إلى الدردشات الجماعية مع الأصدقاء واستدعائه بعلامة @. بالإضافة إلى ذلك ، يستخدم التطبيق الذكاء الاصطناعي لتوصيات الأماكن واقتراحات العدسة. تم أيضًا تحديث chatbot مؤخرًا للرد على Snaps للمستخدمين بالردود النصية. ومع ذلك ، من خلال الاشتراك المدفوع في Snapchat + ، يمكن لروبوت الدردشة الآن إرجاع صورة تم إنشاؤها.

بينما يبدو أن الغرض الرئيسي من هذه الميزة هو ترفيه المستخدم ، فقد تم عرض تطبيقات عملية ، مثل اقتراحات الوصفات بناءً على Snaps of Vegetables في حديقة المستخدم. ومع ذلك ، فإن فعالية هذه الاقتراحات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لا تزال غير واضحة.

أثيرت مخاوف تتعلق بالخصوصية والأبوين فيما يتعلق بميزة My AI الجديدة ، حيث تم التلاعب بتطبيقات الذكاء الاصطناعي السابقة مثل Lensa AI لإنشاء صور NSFW. استجابةً لهذه المخاوف ، التزمت Snap بدمج الرؤى في مركز الرقابة الأبوية في Family Center ، مما يتيح للآباء والأوصياء مراقبة تفاعلات أطفالهم مع My AI. ومع ذلك ، لم يتم تنفيذ هذه الميزة بعد ، حيث ذكرت الشركة أن التطوير لا يزال قيد التنفيذ.

يجب أن يكون المستخدمون على دراية باعتبارات الخصوصية عند التفاعل مع روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي. أبلغ Snap المستخدمين أنه سيتم تخزين جميع رسائل الذكاء الاصطناعي الخاصة بي حتى يقوم المستخدم بحذفها يدويًا. الأمر نفسه ينطبق على تجربة الصور التوليدية. يتم تحذير المستخدمين أيضًا من الاعتماد على My AI للحصول على المشورة ، لأنه ليس محصنًا من تقديم معلومات متحيزة أو غير صحيحة أو ضارة أو مضللة.

حصلت مقدمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بي على ردود متباينة من قاعدة مستخدمي Snapchat ، مع العديد من المراجعات ذات النجمة الواحدة التي تنتقد وجودها الدائم في قسم الدردشات. ومع ذلك ، يأمل Snapchat أن تعمل ميزة My AI Snaps على تحسين شعور المستخدم فيما يتعلق بتجربة الذكاء الاصطناعي الخاصة بي.

Snapchat + هو اشتراك داخل التطبيق بسعر 3.99 دولار شهريًا. يوفر مجموعة من التحسينات مثل خيار تثبيت رقم 1 أفضل صديق ، ومؤشر إعادة مشاهدة القصة ، وأيقونات التطبيقات المخصصة ، ومحرر السمات ، وردود القصة ذات الأولوية ، وشارة Snapchat +. يضيف دمج My AI Snaps طبقة أخرى من التفاعل المبتكر للأعضاء ، مما يزيد من تنويع محتوى المنصة وتجربة المستخدم.

في المشهد التكنولوجي سريع التطور ، ظهرت المنصات no-code ، مثل AppMaster ، كلاعبين رئيسيين في تطوير التطبيقات. تعمل هذه الأنظمة الأساسية على تمكين الشركات من خلال أدوات فعالة وفعالة من حيث التكلفة لتصميم ونشر تطبيقات الهاتف المحمول والويب والخلفية ، مما يلبي مجموعة من حالات الاستخدام الصناعية. يمكن لتطبيق وظائف AI و chatbot ، كما هو موضح في تحديثات Snapchat الأخيرة ، تحويل تجربة المستخدم وتقديم لمحة عن مستقبل تطوير التطبيقات.