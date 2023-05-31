Snapchat发布了My AI Snaps，这是一项新的生成性人工智能功能，专门为Snapchat+订阅者提供。这项功能使用户能够向 "我的人工智能 "聊天机器人发送Snaps，并收到一个生成性Snap作为回报。我的人工智能最初在上个月的Snap合作伙伴峰会上进行了预览，现在已经扩展到所有用户，生成性人工智能功能仅限于Snapchat+会员。

在推出我的人工智能Snaps功能之前，Snap为Snapchat应用发布了多个人工智能驱动的更新。我的人工智能聊天机器人现在可以被添加到与朋友的群组聊天中，并通过@提及来召唤。此外，该应用还利用人工智能进行地点推荐和镜头建议。聊天机器人最近也得到了更新，可以用文字回复用户的Snaps。然而，如果付费订阅Snapchat+，聊天机器人现在可以返回一张生成的照片。

虽然这一功能的主要目的似乎是用户的娱乐，但实际应用已经被展示出来，比如根据用户花园里的蔬菜照片提供食谱建议。然而，这些人工智能生成的建议的效力还有待观察。

人们对新的 "我的人工智能 "功能提出了隐私和家长方面的担忧，因为以前的生成性人工智能应用程序，如Lensa人工智能，曾被操纵以创建NSFW图像。为了回应这些担忧，Snap承诺将洞察力整合到他们的家庭中心家长控制中心，使父母和监护人能够监控他们的孩子与 "我的AI "的互动。然而，这项功能尚未实施，该公司表示仍在开发中。

用户在与人工智能聊天机器人互动时应注意隐私问题。Snap已经通知用户，所有 "我的人工智能 "信息将被存储，直到用户手动删除。这同样适用于生成照片的体验。还提醒用户不要依赖我的人工智能提供建议，因为它不能避免提供有偏见、不正确、有害或误导的信息。

我的人工智能的推出在Snapchat的用户群中获得了不同的反应，许多1星评论批评它在聊天记录部分的永久存在。尽管如此，Snapchat希望 "我的人工智能快照 "功能将改善用户对 "我的人工智能 "体验的情绪。

Snapchat+是一种应用内订阅，价格为3.99美元/月。它提供了一系列增强功能，如钉住第一好朋友的选项，故事重看指示器，自定义应用图标，主题编辑器，故事优先回复，以及Snapchat+徽章。我的人工智能Snaps的整合为会员增加了另一层创新互动，进一步丰富了平台的内容和用户体验。

在快速发展的技术领域，no-code 平台，如AppMaster，已经成为应用开发的关键角色。这些平台为企业提供了高效的、具有成本效益的工具，以设计和部署移动、网络和后台应用程序，满足了一系列行业的使用需求。正如Snapchat最近的更新所展示的那样，人工智能和聊天机器人功能的应用可以改变用户体验，并为应用开发的未来提供了一瞥。