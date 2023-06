O Snapchat revelou o My AI Snaps, uma nova funcionalidade de IA generativa disponível exclusivamente para os subscritores do Snapchat+. Esta funcionalidade permite aos utilizadores enviar Snaps para o chatbot My AI e receber um Snap generativo em troca. Inicialmente apresentada na Snap Partner Summit no mês passado, a disponibilidade do My AI foi agora alargada a todos os utilizadores, com a funcionalidade de IA generativa limitada aos membros do Snapchat+.

Antes do lançamento da funcionalidade My AI Snaps, a Snap lançou várias actualizações baseadas em IA para a aplicação Snapchat. O chatbot My AI pode agora ser adicionado a conversas de grupo com amigos e convocado com uma @ menção. Além disso, a aplicação utiliza a IA para recomendações de locais e sugestões de lentes. O chatbot também foi actualizado recentemente para responder aos Snaps dos utilizadores com respostas baseadas em texto. No entanto, com uma subscrição paga do Snapchat+, o chatbot pode agora devolver uma fotografia gerada.

Embora o principal objectivo desta funcionalidade pareça ser o entretenimento do utilizador, foram apresentadas aplicações práticas, como sugestões de receitas baseadas em Snaps de legumes na horta do utilizador. No entanto, a eficácia destas sugestões geradas pela IA ainda está por verificar.

Foram levantadas questões relacionadas com a privacidade e com os pais relativamente à nova funcionalidade My AI, uma vez que anteriores aplicações de IA generativa, como a Lensa AI, foram manipuladas para criar imagens NSFW. Em resposta a estas preocupações, a Snap comprometeu-se a integrar insights no seu centro de controlo parental Family Center, permitindo que os pais e tutores monitorizem as interações dos seus filhos com o My AI. No entanto, esta funcionalidade ainda não foi implementada, com a empresa a afirmar que o desenvolvimento ainda está em curso.

Os utilizadores devem estar cientes das considerações de privacidade ao interagir com chatbots de IA. A Snap informou os utilizadores de que todas as mensagens My AI serão armazenadas até serem eliminadas manualmente pelo utilizador. O mesmo se aplica à experiência de fotos generativas. Os utilizadores também são alertados para não confiarem nos conselhos do My AI, uma vez que este não está imune a fornecer informações tendenciosas, incorrectas, prejudiciais ou enganosas.

A introdução do My AI obteve uma resposta mista da base de utilizadores do Snapchat, com inúmeras avaliações de 1 estrela a criticar a sua presença permanente na secção Chats. No entanto, o Snapchat espera que a funcionalidade My AI Snaps melhore o sentimento dos utilizadores relativamente à experiência My AI.

O Snapchat+ é uma subscrição na aplicação com um preço de $3,99/mês. Oferece uma série de melhorias, tais como a opção de fixar um Melhor Amigo Nº1, um indicador de rewatch da história, ícones personalizados da aplicação, um editor de temas, respostas prioritárias à história e um emblema Snapchat+. A integração do My AI Snaps acrescenta outra camada de interacção inovadora para os membros, diversificando ainda mais o conteúdo da plataforma e a experiência do utilizador.

