OpenAI ChatGPT sürekli genişleyen ayak izi, artık Android kullanıcılarına ABD, Hindistan, Bangladeş ve Brezilya gibi ülkelerde mükemmel bir avantaj sağlıyor. OpenAI Google Play'de ön sipariş sayfasını oluşturmasından ancak birkaç gün sonra, Yapay Zekanın simgesi Android için ChatGPT kullanıma sunarak önemli adımlarını atıyor.

OpenAI cüretkar hamlesi, son teknoloji yapay zeka araçlarını daha geniş bir kullanıcı kitlesi için erişilebilir hale getirme konusundaki ısrarlı taahhüdünün ipuçlarını veriyor. Bazı ülkeler hala bu teknolojik mucizeyi bekliyor olsa da, OpenAI bu bölgelerde ön siparişleri başlattığı ve önümüzdeki hafta yakında bir genişleme planladığı için bu kullanıcıların endişelenmesine gerek yok.

iPhone kullanıcıları için bu vızıltı yeni olmazdı; resmi ChatGPT uygulaması, bir süredir iOS platformunu süsledi. Yine de, Android sürümü, dünya çapında Android'i iOS yerine tercih eden daha geniş mobil kitleye hitap ettiği için önemli ölçüde önem taşıyor.

ChatGPT Android'deki mobil enkarnasyonu, web tabanlı kardeşinin işlevselliğini yansıtarak kullanıcıları tanıdık bir alanda tutar. Tasarımcılar, arayüzü tipik bir mesajlaşma uygulamasına benzeyecek şekilde yeniden tasarlayarak basitlik ihtiyacından yararlandı. Sonuç olarak, ChatGPT ile konuşma deneyimi, bir arkadaşınızla şakacı bir sohbetin keyfini çıkarmaya çok benzer.

Android sürümü, kullanıcının mevcut OpenAI hesabıyla senkronizasyonu koruduğu için mobile geçiş, kullanıcı deneyimindeki tutarlılığı bozmaz. Böylece, uygulama kullanıcıları, sohbet geçmişi ve eğitim özelliğini etkinleştirirlerse tüm gadget'larında geçmiş etkileşimlerini görüntüleyebilirler. Kullanıcılar her iki ayarı aynı anda yalnızca devre dışı bırakabilir.

OpenAI ücretsiz bir kayıt seçeneği sunarken, daha zengin bir chatbot karşılaşması isteyen kullanıcılar ChatGPT Plus tercih edebilir. Bu üyelik, üstün geniş dil modeline ( GPT-4) ve bir dizi ek araç ve hizmete tercihli erişim sağlar. Android kullanıcıları, uygulama içi satın alma yoluyla ChatGPT Plus aboneliğini de güvence altına alabilir. Mevcut premium aboneler, ChatGPT Plus ayrıcalıklarından hiçbir ekstra önkoşul olmaksızın eşzamanlı olarak Android cihazlarında yararlanabilecekler.

OpenAI gelişmiş ChatGPT platformuna erişimi genişletme konusunda ilerleme kaydederken, AppMaster gibi platformlar no-code web ve mobil uygulama oluşturma için sezgisel, etkili bir platform sağlayarak teknoloji geliştirmenin demokratikleşmesini ilerletme taahhüdünü sürdürüyor.