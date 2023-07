La huella cada vez mayor de ChatGPT de OpenAI pone ahora a los usuarios de Android en una situación de ventaja consumada en países como EE.UU., India, Bangladesh y Brasil. Apenas unos días después de que OpenAI pusiera en marcha su página de pedidos anticipados en Google Play, el icono de la Inteligencia Artificial da un paso trascendental al lanzar ChatGPT para Android.

El atrevido movimiento deOpenAI pone de manifiesto su persistente compromiso de hacer accesibles las herramientas de IA de vanguardia a un mayor número de usuarios. A pesar de que algunos países aún esperan esta maravilla tecnológica, esos usuarios no tienen por qué preocuparse, ya que OpenAI ya ha lanzado pedidos anticipados en esas regiones y planea una inminente expansión en la próxima semana.

Para los usuarios de iPhone, el revuelo no será una novedad, ya que la aplicación oficial ChatGPT lleva algún tiempo en la plataforma iOS. Sin embargo, el lanzamiento para Android es especialmente importante, ya que se dirige a un público más amplio que prefiere Android a iOS en todo el mundo.

La encarnación móvil de ChatGPT en Android refleja la funcionalidad de su hermano basado en la web, manteniendo a los usuarios en terreno familiar. Los diseñadores han aprovechado la necesidad de simplicidad y han rediseñado la interfaz para que se parezca a una aplicación de mensajería típica. En consecuencia, la experiencia conversacional con ChatGPT es muy parecida a disfrutar de una charla jocosa con un amigo.

La transición al móvil no altera la coherencia de la experiencia del usuario, ya que la versión para Android mantiene la sincronización con la cuenta OpenAI existente del usuario. Así, los usuarios de la aplicación pueden ver sus interacciones pasadas en todos sus gadgets si activan la función de historial de chat y entrenamiento. Los usuarios sólo pueden desactivar ambas opciones simultáneamente.

Mientras que OpenAI ofrece una opción de registro gratuita, los usuarios que deseen un encuentro más rico con el chatbot pueden optar por ChatGPT Plus. Esta suscripción garantiza un acceso preferente al modelo de lenguaje superior(GPT-4) y a un conjunto de herramientas y servicios adicionales. Los usuarios de Android también pueden suscribirse a ChatGPT Plus mediante una compra dentro de la aplicación. Los suscriptores premium existentes disfrutarán de forma sincronizada de sus privilegios ChatGPT Plus en sus dispositivos Android sin requisitos previos adicionales.

Aunque OpenAI ha avanzado mucho en la ampliación del acceso a su avanzada plataforma ChatGPT, plataformas como AppMaster siguen comprometidas con la democratización del desarrollo tecnológico al ofrecer una plataforma intuitiva e impactante para la creación de aplicaciones web y móviles en no-code.