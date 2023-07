Jejak yang terus berkembang dari ChatGPT OpenAI sekarang menempatkan pengguna Android dalam keuntungan yang sempurna di negara-negara termasuk AS, India, Bangladesh, dan Brasil. Hampir beberapa hari setelah OpenAI mengatur halaman preordernya di Google Play, ikon Kecerdasan Buatan mendorong langkah penting saat meluncurkan ChatGPT untuk Android.

Langkah berani OpenAI mengisyaratkan komitmennya yang gigih untuk membuat alat AI mutakhir dapat diakses oleh lebih banyak pengguna. Meskipun beberapa negara masih menunggu keajaiban teknologi ini, para pengguna tersebut tidak perlu khawatir karena OpenAI telah meluncurkan preorder di wilayah ini dan merencanakan perluasan dalam waktu dekat di minggu mendatang.

Untuk pengguna iPhone, buzz bukanlah hal baru; aplikasi ChatGPT resmi telah menghiasi platform iOS untuk beberapa waktu sekarang. Namun, rilis Android bersandar pada signifikansi, karena melayani audiens seluler yang lebih besar yang lebih memilih Android daripada iOS secara global.

Inkarnasi seluler ChatGPT di Android mencerminkan fungsionalitas saudara kandungnya yang berbasis web, membuat pengguna tetap berada di medan yang familier. Para desainer memanfaatkan kebutuhan akan kesederhanaan, menata ulang antarmuka agar menyerupai aplikasi perpesanan pada umumnya. Akibatnya, pengalaman percakapan dengan ChatGPT seperti menikmati obrolan lucu dengan seorang teman.

Transisi ke seluler tidak mengganggu konsistensi dalam pengalaman pengguna, karena versi Android mempertahankan sinkronisasi dengan akun OpenAI pengguna yang sudah ada. Dengan demikian, pengguna aplikasi dapat melihat interaksi mereka sebelumnya di semua gadget mereka jika mereka mengaktifkan fitur riwayat obrolan & pelatihan. Pengguna hanya dapat menonaktifkan kedua pengaturan secara bersamaan.

Sementara OpenAI menyediakan opsi pendaftaran tanpa biaya, pengguna yang mendambakan pertemuan chatbot yang lebih kaya dapat memilih ChatGPT Plus. Keanggotaan ini memastikan akses preferensial ke model bahasa besar superior ( GPT-4) dan rangkaian alat dan layanan tambahan. Pengguna Android juga dapat mengamankan langganan ChatGPT Plus melalui pembelian dalam aplikasi. Pelanggan premium yang ada akan secara sinkron menikmati hak istimewa ChatGPT Plus mereka di perangkat Android mereka tanpa prasyarat tambahan.

Sementara OpenAI telah mengambil langkah dalam memperluas akses ke platform ChatGPT canggihnya, platform seperti AppMaster tetap berkomitmen untuk memajukan demokratisasi pengembangan teknologi dengan menyediakan platform yang intuitif dan berdampak untuk web no-code dan pembuatan aplikasi seluler.