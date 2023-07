L'expansion constante du ChatGPT de l'OpenAI permet désormais aux utilisateurs d'Android de bénéficier d'un avantage considérable dans des pays tels que les États-Unis, l'Inde, le Bangladesh et le Brésil. Quelques jours à peine après qu'OpenAI a mis en place sa page de précommande sur Google Play, l'icône de l'intelligence artificielle franchit une étape décisive en lançant ChatGPT pour Android.

L'initiative audacieuse d'OpenAI témoigne de son engagement constant à rendre les outils d'IA de pointe accessibles à un plus grand nombre d'utilisateurs. Bien que certains pays attendent encore cette merveille technologique, ces utilisateurs n'ont pas à s'inquiéter car OpenAI a déjà lancé les précommandes dans ces régions et prévoit une expansion imminente dans la semaine à venir.

Pour les utilisateurs d'iPhone, le buzz n'est pas nouveau ; l'application officielle ChatGPT est déjà présente sur la plateforme iOS depuis un certain temps. Cependant, la version Android est particulièrement importante, car elle s'adresse à un public mobile plus large qui préfère Android à iOS dans le monde entier.

L'incarnation mobile de ChatGPT sur Android reflète sa sœur basée sur le web en termes de fonctionnalité, gardant les utilisateurs en terrain familier. Les concepteurs ont capitalisé sur le besoin de simplicité, en réimaginant l'interface pour qu'elle ressemble à une application de messagerie typique. Par conséquent, l'expérience conversationnelle avec ChatGPT ressemble beaucoup à une discussion plaisante avec un ami.

La transition vers le mobile ne perturbe pas la cohérence de l'expérience utilisateur, car la version Android conserve la synchronisation avec le compte OpenAI existant de l'utilisateur. Ainsi, les utilisateurs de l'application peuvent voir leurs interactions passées sur tous leurs gadgets s'ils activent la fonction d'historique de chat et d'entraînement. Les utilisateurs ne peuvent désactiver les deux paramètres simultanément.

Alors qu'OpenAI propose une option d'inscription gratuite, les utilisateurs souhaitant une rencontre plus riche avec le chatbot peuvent opter pour ChatGPT Plus. Cette adhésion garantit un accès préférentiel au grand modèle linguistique supérieur(GPT-4) et à une série d'outils et de services supplémentaires. Les utilisateurs d'Android peuvent également obtenir un abonnement ChatGPT Plus par le biais d'un achat in-app. Les abonnés Premium existants bénéficieront de manière synchronisée de leurs privilèges ChatGPT Plus sur leurs appareils Android, sans conditions préalables supplémentaires.

